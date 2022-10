બેંગલુરુ: ભારતના વિવિધ ભાગોમાં BF7 ઓમિક્રોન સબ વેરિઅન્ટની (omicron sub variants bf7 in india) શોધને પગલે, નિષ્ણાતોએ કર્ણાટકમાં COVID-19 પ્રોટોકોલને અનુસરવા માટે હાકલ કરી (Call to follow COVID protocol in Karnataka) છે. ઇન્ટરનલ મેડિસિન કન્સલ્ટન્ટ, કેર હોસ્પિટલ્સ ગ્રૂપના નવોદય ગીલાએ આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. Omicron spawn તરીકે પણ ઓળખાય છે. BF7 સબ વર્ઝન ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિટન્સ સાથેનું નવીનતમ સંસ્કરણ છે. આનું કારણ એ છે કે, નવું સંસ્કરણ ઝડપથી રોગપ્રતિકારક શક્તિને બાયપાસ કરે છે. જે વ્યક્તિએ અગાઉના સંસ્કરણ સાથે કુદરતી ચેપ દ્વારા વિકસાવી છે, પછી ભલે રસીના તમામ ડોઝ લેવામાં આવ્યા હોય.

''નવા BF.7 પેટા વેરિઅન્ટના લક્ષણો સામાન્ય ફ્લૂ જેવા જ છે અને તેમાં શરદી, ઉધરસ, તાવ, શરીરમાં દુખાવો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે તે ટૂંકા ગાળામાં લોકોના મોટા જૂથમાં ફેલાય છે. તાજેતરમાં પુણેમાં BQ.1 અને BQ.1.1 નામનું નવું સંસ્કરણ પણ શોધાયું હતું. અમે હજુ સુધી તેની ગંભીરતા (BQ1 અને BQ11 નામના નવા પ્રકાર) વિશે સંપૂર્ણપણે વાકેફ નથી કારણ કે, તે પ્રમાણમાં નવું મ્યુટન્ટ છે અને અત્યાર સુધીમાં ઘણા કેસ નોંધાયા નથી. ઓમિક્રોનના નવા પ્રકાર સાથે, એવી અપેક્ષા છે કે, વિશ્વમાં રોગચાળાની ચોથી તરંગ જોવા મળી શકે છે. આ નવો ઓમિક્રોન પ્રકાર સૌપ્રથમ ચીનમાં જોવા મળ્યો હતો અને ભારતમાં તેનો પ્રથમ કેસ ગુજરાતમાંથી નોંધાયો હતો. શરૂઆતમાં રોગચાળામાં, વાયરસ ઘણી વખત પરિવર્તિત થયો, WHO એ ડેલ્ટા વેરિઅન્ટને સૌથી ગંભીર તરીકે જાહેર કર્યો. અમે સરકાર દ્વારા કોઈપણ સુધારેલી માર્ગદર્શિકા શેર કરવાની રાહ જોઈશું, પરંતુ ત્યાં સુધી, અમારે પ્રોટોકોલને સંપૂર્ણ રીતે અનુસરવાની જરૂર છે. જેમાં સામાજિક અંતર જાળવવું, માસ્ક પહેરવું, વારંવાર હાથ ધોવા અને રસીનો ઉપયોગ કરવો. ડોઝનો કોર્સ પૂર્ણ (રસી). આ ઉપરાંત, વૃદ્ધ લોકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ, બાળકો શિશુઓ અને ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કેન્સર, ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર જેવા ક્રોનિક ડિસઓર્ડર ધરાવતા લોકોએ પ્રોટોકોલનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ કારણ કે, તેઓને વધુ જોખમ છે.''--- ડૉ. નવોદય ગિલા (ઇન્ટરનલ મેડિસિન કન્સલ્ટન્ટ, કેર હોસ્પિટલ્સ ગ્રૂપ)

''અમે તાજેતરના સમયમાં જોયેલા કેટલાક કેસોના આધારે, ઓમિક્રોન વાયરસનું નવું પેટા સંસ્કરણ હોવાનું જણાય છે. જો કે, અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે, પેટા વેરિઅન્ટ કોઈ જાનહાનિનું કારણ નથી. તેમ છતાં તે અગાઉના વિચાર કરતાં વધુ ચેપી છે, જેનો અર્થ છે કે, તે ચેપગ્રસ્ત લોકોમાં ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. તેથી તે જરૂરી છે કે, આપણે કોવિડ નિયમોનું પાલન કરીએ. સાર્વજનિક સ્થળોએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે, આપણે જોઈએ છીએ કે, લોકો બેદરકાર બની ગયા છે કારણ કે કોવિડ 19 દરમિયાન બનાવવામાં આવેલા નિયમો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તે મહત્વનું છે કે, આપણે ઓછામાં ઓછા મૂળભૂત પગલાંને અનુસરીએ.''--- આદિત્ય ચૌટી (વરિષ્ઠ સલાહકાર - ઇન્ટરનલ મેડિસિન, ફોર્ટિસ હોસ્પિટલ, બેંગલુરુ)

''BQ.1 અને BQ.1.1 એ Bની પેટા-વંશ છે. 5. હહ. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે XBB વેરિઅન્ટને સિંગાપોરમાં લેબ પરીક્ષણોમાં એન્ટિબોડી પ્રતિકાર બતાવવા માટે વ્યાપકપણે અલગ કરવામાં આવે. એવી ચિંતા છે કે વાયરલ જીનોમના ભાગો ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ્સ સાથે જોડાયેલા છે. હાલમાં, BQ.1 અને BA 2.2.3.20 નો વધારો અપેક્ષિત છે. ચોક્કસ કોઈ ગભરાટ નથી. ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ અને એન્ટિબોડી રેઝિસ્ટન્સના અહેવાલો હોઈ શકે છે પરંતુ તેમાંથી કોઈ ડેલ્ટા જેટલું જોખમી નથી. આપણા દેશમાં કોવિડની સ્થિતિનો પૂરતો સામનો કરવામાં આવ્યો છે અને અમને આશા છે કે તે કોઈ નવી લહેરને જન્મ નહીં આપે, પરંતુ કોરોનાના કેસોમાં ઉછાળો આવી શકે છે. તેથી, માસ્કનો યોગ્ય ઉપયોગ અને કોવિડ-યોગ્ય વર્તન આ વાયરલ વંશને નિયંત્રિત કરવાનો માર્ગ હશે. તેમણે કહ્યું- આરએનએ વાયરસ, તેમના સ્વભાવથી, ઘણી વખત પરિવર્તન માટે જાણીતા છે અને આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. મને નથી લાગતું કે આપણે મ્યુટેશન પર પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ સિવાય કે કોઈ અનુરૂપ ક્લિનિકલ વર્તન હોય.''--- સત્યનારાયણ મૈસૂર (મણિપાલ હોસ્પિટલના લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન એચઓડી અને કન્સલ્ટન્ટ-પલ્મોનોલોજી)