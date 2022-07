ન્યુઝ ડેસ્ક: માદક દ્રવ્યોનો દુરુપયોગ (Drug abuse) એ કિશોરોને પીડિત કરતી ટોચની સૌથી સમસ્યાઓમાંની એક છે અને તે વિવિધ પ્રકારના ખતરનાક અને વ્યસનકારક પદાર્થોની સરળ ઍક્સેસ સાથે વધુ ખરાબ થઈ હોવાનું જણાય છે. મનોચિકિત્સક અને મુંબઈમાં એમપાવર ધ સેન્ટરના વડા, ડો. સપના બાંગર સમજાવે છે કે, આજના સમયમાં કિશોરવયમાં આ પદાર્થનો દુરુપયોગ શા માટે આટલો પ્રચલિત છે.

કિશોરો પદાર્થો તરફ આકર્ષાય છે: ડો. બાંગરે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તરુણો સાથે પદાર્થોનો હંમેશા શૈતાની સંબંધ હોય છે, જેઓ વિકાસના નાજુક તબક્કે પદાર્થોના દુરુપયોગની સંભાવના ધરાવતા ઉમેદવારો બની જાય છે. મોટાભાગના કિશોરો સ્વ-ઓળખના મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થાય છે, તે એવી ઉંમર છે જ્યાં તેઓ વિશ્વમાં તેમનું સ્થાન સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. આ સમય દરમિયાન સામાન્ય સમસ્યાઓ આત્મ-શંકા, ઓળખ કટોકટી અને ઓછું આત્મસન્માન છે. કિશોરો પણ ભાવનાત્મક અસ્વસ્થતાથી પીડાય છે અને વિશ્વ દ્વારા, ખાસ કરીને માતાપિતા અને શિક્ષકો દ્વારા ગેરસમજ અનુભવાય છે. તેઓ અનુભવે છે કે, તેઓ નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ છે, પરંતુ જૈવિક રીતે તેમનું મગજ હજી સારી રીતે વિકસિત નથી. આ વય જૂથને વધુ આવેગજન્ય બનાવે છે અથવા પરિસ્થિતિના ફાયદા અને ગેરફાયદાને ધ્યાનમાં લીધા વિના નિર્ણયો લેવાની સંભાવના ધરાવે છે. કિશોરો પદાર્થો તરફ આકર્ષાય છે તેનું બીજું કારણ એ છે કે, તેઓ નવીનતાની શોધના તબક્કામાં વિકાસશીલ હોવાને આભારી છે, જ્યાં તેઓ નવી વસ્તુઓ અજમાવવા માંગે છે અને પરિણામો પર ઓછું ધ્યાન આપતા નથી.

માદક દ્રવ્યોના દુરુપયોગનો: જીવનના તબક્કામાં ઉમેરવા માટે, બાહ્ય પરિબળો પણ કિશોરોને સંવેદનશીલ બનાવી શકે છે. પીઅર જૂથો દ્વારા સ્વીકારવામાં ન આવવું, ગુંડાગીરી કરવી, એવા પરિવારોમાંથી આવતા કે જ્યાં માતાપિતાને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય અથવા તો આવા જ ઘણા કારણો વચ્ચે માદક દ્રવ્યોના દુરુપયોગનો પારિવારિક ઇતિહાસ હોય, કારણને ઓળખતી વખતે લાઇનમાં આવે છે. તેમાં ઉમેરવા માટે, ટીનેજર્સ સોશિયલ મીડિયા (Social media) પર બનતી દરેક વસ્તુથી ખૂબ પ્રભાવિત થાય છે. તેઓ અન્ય પ્રભાવશાળી પીઅર અથવા મહત્વાકાંક્ષી સેલિબ્રિટી મેળવવા, કરવા અને બનવાની ઇચ્છા રાખે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પદાર્થો સાથે જોડાયેલ ખોટી રજૂઆત અને મહત્વાકાંક્ષી ગુણો FOMO અને યુવા કિશોરો અને કિશોરોમાં પીઅર દબાણ બનાવે છે. વધુમાં, કિશોરો કે જેઓ દારૂ અને સિગારેટ જેવા પદાર્થોની સરળતાથી ઍક્સેસ ધરાવે છે, તેઓ તેને નિયમિત આદત તરીકે અપનાવવાનું સરળ શોધી શકે છે.

અસરને સમજવી: નિષ્ણાત મનોચિકિત્સક ડૉ. બાંગર વધુમાં જણાવે છે કે પદાર્થનો દુરુપયોગ એ એક દુષ્ટ ચક્ર છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક કિશોર કે જેને ગુંડાગીરી કરવામાં આવે છે તે માદક દ્રવ્યોનો દુરુપયોગ કરે છે અને તેનાથી પણ વધુ અલગ થઈ જાય છે. તે સૂક્ષ્મ ફેરફારો સાથે શરૂ થઈ શકે છે પરંતુ ટૂંક સમયમાં તેમના સામાજિક, શૈક્ષણિક અને વ્યક્તિગત જીવનમાં તફાવત જોવા મળશે. તેઓ શાળા ગુમાવવાનું શરૂ કરી શકે છે, શૈક્ષણિક પ્રદર્શન બગડી શકે છે, જૂઠું બોલવાનું અને વસ્તુઓ છુપાવવાનું શરૂ કરી શકે છે અને અન્ય પ્રકારના અનિયમિત વર્તનનું પ્રદર્શન કરી શકે છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય (mental health) સમસ્યાઓનો એક યજમાન પદાર્થોના લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ અને દુરુપયોગ સાથે સંકળાયેલ છે, ખાસ કરીને જો તેઓ નિયમિત ધોરણે પરિણામી માત્રામાં તેનું સેવન કરતા હોય. તણાવ-સંબંધિત સમસ્યાઓ, ગોઠવણની સમસ્યાઓ, ચિંતા, હતાશા અને આત્યંતિક કેસોમાં, માનસિક વિરામ સહિત ઘણી માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે. મનોરંજક ઉપયોગ અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિમાંથી, કિશોરો વધુને વધુ પદાર્થો પર નિર્ભર બને છે જે આખરે દુરુપયોગ તરફ દોરી જાય છે.

મદદ કરવાનાં પગલાં: આપણે આપણા સમાજમાં કિશોરો માટે વધુ જાગૃતિ અને સંદેશાવ્યવહારની ખુલ્લી ચેનલોની જરૂર છે. માતાપિતા, વડીલો અને શિક્ષકોએ કિશોરો સાથે પદાર્થો વિશે વાતચીત કરવી જોઈએ, તેમને વાસ્તવિક હકીકતો આપવી જોઈએ અને મર્યાદા વિશે પણ વાત કરવી જોઈએ. જો કિશોરોને પોતાને માટે ઊભા રહેવા વિશે સશક્ત અનુભવ કરાવવામાં આવે અને તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે સારી સમજ આપવામાં આવે, તો તેમના દબાણને વશ થવાની સંભાવના ઓછી હશે. આક્રમક નિયમો અને ઠપકો (how to deal with child) માત્ર કિશોરોને દૂર ધકેલશે.

માતાપિતાની વૃત્તિ પર વિશ્વાસ રાખવો: એક સરસ પદ્ધતિ એ પણ છે, જ્યાં માતાપિતા વૃદ્ધ કિશોરોને તેમની સાથે એક મનોરંજક પીણાના સ્વરૂપમાં દારૂ જેવા પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે. અહીં નિયમ એ છે કે જો કિશોર કંઈક અજમાવવા માંગે છે, તો તેણે માતાપિતાની હાજરીમાં તેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ઉપરાંત, દુરુપયોગના કોઈપણ પ્રારંભિક સંકેતો પર નજર રાખવી અને સમસ્યાઓ વધુ ખરાબ થતી અટકાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. માતાપિતાની વૃત્તિ પર વિશ્વાસ (Trusting parents instincts) રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે એટલે કે જ્યારે માતાપિતાને લાગે છે કે કંઈક ખોટું છે અથવા તેમનું બાળક આ રીતે વર્તે નહીં, તો તેઓએ સમસ્યાની તપાસ કરવી જોઈએ.

કિશોરોને બચાવવાની શક્યતાઓ: અસામાન્ય ચિહ્નો માટે જુઓ જેમ કે અનિયમિત વર્તણૂક, ઊર્જાનો અચાનક વિસ્ફોટ, અયોગ્ય રીતે હસવું, પેરાનોઇયા અથવા તબક્કાવાર બહાર થવું. ટીનેજર્સ ઘરે આવે ત્યારે ભૂખમાં ફેરફાર, પાછી ખેંચી લેવાયેલી વર્તણૂક અથવા વિચિત્ર ગંધ સહિત અન્ય ઘણી વર્તણૂકો છે જેના પર માતાપિતાએ તપાસ કરવી જોઈએ. માતાપિતા અને જવાબદાર વડીલોએ પરવાનગી સાથે સંતુલન જાળવવું જોઈએ અને દરેક પ્રકારની પરિસ્થિતિ માટે સ્વસ્થ સંચારને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ. જેથી કિશોરને વિશ્વાસ રાખવા (how to deal with child) માટે સલામત લાગે અને નિર્ણય લેવામાં મદદ માટે પૂછે. અગાઉ હસ્તક્ષેપ, માદક દ્રવ્યોના દુરૂપયોગ અને તેની સખત અસરથી કિશોરોને બચાવવાની શક્યતાઓ વધુ સારી છે.