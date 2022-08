નવી દિલ્હી: આયુર્વેદએ કુદરતી દવાનું એક સ્વરૂપ છે. આયુર (જીવન) અને વેદ (વિજ્ઞાન અથવા જ્ઞાન), અથવા જીવનનું જ્ઞાન, શબ્દસમૂહો આયુર્વેદ શબ્દના મૂળ છે. આયુર્વેદ એક કાર્બનિક, સંતુલિત જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપે છે અને બિમારીઓની સારવાર માટે કુદરતી તબીબી વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. આયુર્વેદએ કુદરતી ઘટકોની ગુણવત્તા અને સજીવ રીતે મેળવેલા માલસામાનને કારણે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. જે તમારી ત્વચાને નુકસાન પહોંચાડતા નથી, પરંતુ ત્વચા સંભાળ ઉત્પાદનોમાંના કઠોર રસાયણોની આજની દુનિયામાં તેને સ્વસ્થ અને ગતિશીલ બનાવે છે. લાંબા સમયથી ત્વચાની સંભાળ માટે (skin care tips) માર્ગદર્શિકા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આયુર્વેદિક ઘટકોમાં જિનસેંગ, હળદર, તુલસી, લીમડો અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો અલ્ઝાઈમર દ્રશ્ય યાદશક્તિ ગુમાવી શકે, જાણો કઈ રીતે

કુમકુમાડી શું છે?: કુમકુમાડી હર્બલ અમૃત, જે પદાર્થોના મિશ્રણ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે ત્વચાની સ્થિતિની સારવાર (skin Treatment) કરે છે, તે એક નોંધપાત્ર કુદરતી અમૃત છે. એન્ટીઑકિસડન્ટોમાં તેની વિપુલતા ત્વચાના સ્વરને હળવા બનાવે છે અને તંદુરસ્ત, તેજસ્વી ત્વચાને પ્રોત્સાહન આપે છે. કુમકુમાડી ટેલમનો ઉપયોગ તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં યુવાન દેખાવ મેળવવા અને કુદરતી રીતે ત્વચાને ચમક આપવા માટે થાય છે કારણ કે, મિશ્રણ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. અહીં કેટલાક કારણો છે કે, શા માટે તમારે તમારી સ્કિનકેર રૂટિનમાં (Skincare routine) કુમકુમાડીને તરત જ ઉમેરવી જોઈએ અને તમારા બાકીના જીવન માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

ત્વચાને તેજ બનાવે છે: ત્વચાને સફેદ કરવા અને તેજ બનાવવાના ગુણો ધરાવતી કુમકુમડી તમારી ત્વચાને મુલાયમ અને તેજસ્વી દેખાવ (How to make the skin smooth and bright) આપે છે. એન્ટીઑકિસડન્ટો રક્ત પરિભ્રમણ અને નિસ્તેજ ત્વચાને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરે છે. સુતા પહેલા કુમકુમડીનો નિયમિત ઉપયોગ ફોલ્લીઓ ઘટાડશે અને કુદરતી રીતે તમારી ત્વચાને અંદરથી ચમકદાર બનાવશે. કુમકુમડી તૈલમનો સજીવ ઉપયોગ કરવોએ તમામ પ્રકારની ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે અને શ્રેષ્ઠ પરિણામો દર્શાવે છે.

ખીલ અને પિમ્પલ્સને અટકાવે છે: કુમકુમડી તૈલમ ત્વચાના ચેપ અને ખીલ, પિમ્પલ્સ અને ડાઘ જેવી બળતરાની સ્થિતિની સારવાર માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે. ખાસ કરીને જો તમારી ત્વચા તૈલી હોય તો કુમકુમાડી તમારી મનપસંદ પસંદગી છે. તેલ હ્યુમેક્ટન્ટ (Oil Humectant) તરીકે કામ કરે છે અને ત્વચાને હાઇડ્રેટ કરવામાં મદદ કરે છે અને ડાઘ ઘટાડવા અને મટાડવામાં સક્ષમ છે ,જેથી તમે ત્વચાની સમસ્યાઓથી છુટકારો મેળવી શકો અને નિષ્કલંક ચમક મેળવી શકો.

આ પણ વાંચો દેશમાં અહિં બાળકો પિડાઇ રહ્યા છે, આ ભયંકર બિમારીથી

સન ટેન દૂર કરે છે: કુમકુમડી કુદરતી સનસ્ક્રીન પ્રોટેક્ટન્ટ (types of natural sunscreen) તરીકે કામ કરે છે અને SPF 30 સાથે તેલને મજબૂત બનાવે છે. ચામડીના કોષોને પુનર્જીવિત કરનાર હોવાથી, કુમકુમડી ત્વચાના કોષોને વધારે છે અને કોલેજનને વેગ આપે છે જેથી કરીને તમે ટેનિંગથી છુટકારો મેળવી શકો. તે ત્વચાને હાનિકારક UVA અને UVB કિરણોથી પણ રક્ષણ આપે છે.

હાયપરપીગ્મેન્ટેશનની સારવાર કરે છે: એન્ટીઑકિસડન્ટોના પાવરહાઉસ તરીકે, કુમકુમાડી કોષોને સંશોધિત કરવા માટે છોડવામાં આવતા રસાયણોને ઉત્તેજિત કરે છે, જેના પરિણામે હાયપરપીગ્મેન્ટેશન થાય છે. આ આયુર્વેદિક હર્બલ સોલ્યુશન (Ayurvedic Herbal Solution) સૌથી અસરકારક રીતે પિગમેન્ટેશનનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરે છે. તે ત્વચા પર નરમ હોય છે અને પિગમેન્ટેશન પછીના ડાઘ પણ દૂર કરે છે. પરિણામે ત્વચાની ચમકમાં સુધારો થાય છે અને કુદરતી રીતે સુંદર ત્વચા પ્રાપ્ત થાય છે.

હીલિંગ ગુણધર્મો: કુમકુમાડી તૈલમ તેના એન્ટિસેપ્ટિક, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને જંતુનાશક ગુણધર્મો માટે જાણીતી છે. ચામડીના ચેપ અથવા કેન્સરને (Skin infections) સુધારવા ઉપરાંત, જડીબુટ્ટીઓ અને તેલનું આ અનોખું મિશ્રણ ઘાવને રૂઝ કરે છે. ફૂલોના અર્કની સુખદાયક અસરો ફોલ્લીઓ, ખંજવાળ અને બર્નિંગ સંવેદના ઘટાડે છે. તે રંગદ્રવ્ય, બળતરા અથવા લાલાશના પ્રકાશનને પણ શાંત કરે છે અને ઘટાડે છે. હાઇડ્રેટેડ અને તેજસ્વી દેખાતી ત્વચા પ્રદાન કરવી.