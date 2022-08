નવી દિલ્હી અલ્ઝાઈમર રોગ મગજના દરેક ગોળાર્ધના ઇમેજ પ્રોસેસિંગ વિસ્તારોને જોડતા તાજેતરમાં મળેલા સર્કિટને બગાડીને ઓછામાં ઓછા એક પ્રકારની વિઝ્યુઅલ મેમરીને અસર કરે છે, એમ એક નવા MIT અભ્યાસમાં જણાવાયું છે. ધ પીકોવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર લર્નિંગ એન્ડ મેમરી પર આધારિત સંશોધન ટીમ દ્વારા ન્યુરોન જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસના તારણો, ઉંદર પરના પ્રયોગોમાંથી આવે છે. પરંતુ માનવ દર્દીઓમાં અગાઉના અવલોકનો માટે શારીરિક અને યાંત્રિક આધાર પૂરો પાડે છે.

અલ્ઝાઈમર અભ્યાસ મગજની લયમાં ઘટાડો દરેક ગોળાર્ધમાં સમકક્ષ પ્રદેશો વચ્ચે સુમેળ ઉન્માદની ક્લિનિકલ ગંભીરતા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અમે નિદર્શન કરીએ છીએ કે, એક કાર્યાત્મક સર્કિટ છે જે આ ઘટનાને સમજાવી શકે છે. પીકોવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ભૂતપૂર્વ પોસ્ટડૉક, મુખ્ય લેખક ચિન્નાક્કરુપ્પન અદાઇકને જણાવ્યું હતું, જે હવે બેંગ્લોરમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સ (IISc) ખાતે સેન્ટર ફોર બ્રેઇન રિસર્ચમાં સહાયક પ્રોફેસર છે. એક રીતે અમે એક મૂળભૂત જીવવિજ્ઞાનનો પર્દાફાશ કર્યો જે પહેલાં જાણીતું ન હતું.

ખાસ કરીને, અદાઈક્કનના કાર્યે દરેક ગોળાર્ધના પ્રાથમિક વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ (V1) ને જોડતા ચેતાકોષો ઓળખી કાઢ્યા અને દર્શાવ્યું કે, જ્યારે કોષો વિક્ષેપિત થાય છે, ત્યારે અલ્ઝાઈમર રોગનું મોડેલ બનાવતા આનુવંશિક ફેરફારો અથવા સીધી પ્રયોગશાળા વિક્ષેપ દ્વારા, મગજની લય સુમેળમાં ઘટાડો થાય છે અને ઉંદર નોંધપાત્ર રીતે વિક્ષેપિત થાય છે. જ્યારે તેમના બિડાણમાં દિવાલ પર નવી પેટર્ન દેખાય છે ત્યારે તે નોંધવામાં ઓછા સક્ષમ છે. નવીનતાની આવી ઓળખ, જેમાં આગલા દિવસે શું હતું તેની વિઝ્યુઅલ મેમરીની જરૂર છે, તે અલ્ઝાઈમરમાં સામાન્ય રીતે વિક્ષેપિત ક્ષમતા છે.

MIT અભ્યાસ આ અભ્યાસ ક્રોસ હેમિસ્ફેરીક કનેક્ટિવિટી દ્વારા સમગ્ર મગજના ગોળાર્ધમાં ગામા રિધમ સિંક્રનીનો પ્રસાર દર્શાવે છે, અભ્યાસના વરિષ્ઠ લેખક લી હુઇ ત્સાઈ, પીકોવર પ્રોફેસર અને ધ પીકોવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને MITના એજિંગ બ્રેઇન ઇનિશિયેટિવના ડિરેક્ટર જણાવ્યું હતું. તે એ પણ દર્શાવે છે કે, AD માઉસ મોડલ્સમાં આ સર્કિટનું વિક્ષેપ ચોક્કસ વર્તણૂકીય ખામીઓ સાથે સંકળાયેલું છે.

ક્રોસ હેમિસ્ફેરિક કોશિકાઓ અભ્યાસમાં, અદાઈક્કન, ત્સાઈ, થોમસ મેકહ્યુગ અને સહ લેખકોએ V1 ચેતાકોષો શોધી કાઢ્યા અને શોધી કાઢ્યા જેણે મગજના ગોળાર્ધને જોડતા કોર્પસ કેલોસમ દ્વારા તેમના ચેતાક્ષને આખા માર્ગે વિસ્તર્યો, જે મગજના ગોળાર્ધને જોડે છે. બીજી બાજુ ત્યાં, તેઓએ શોધી કાઢ્યું, ક્રોસ હેમિસ્ફેરિક (CH) ચેતાકોષો બનાવટી જોડાણો, અથવા ચેતોપાગમ, લક્ષ્ય કોષો સાથે, તેમને તેમની પ્રવૃત્તિ ચલાવવા માટે ઉત્તેજક ઉત્તેજના પ્રદાન કરે છે. અદાઈક્કને એ પણ જાણવા મળ્યું કે, સામાન્ય રીતે V1 ચેતાકોષો અથવા હિપ્પોકેમ્પસ અથવા પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ જેવા મેમરીમાં મોટા પ્રમાણમાં સંકળાયેલા અન્ય પ્રદેશોમાં ચેતાકોષો કરતાં CH ચેતાકોષો નવીનતાના ભેદભાવના કાર્ય દ્વારા સક્રિય થવાની શક્યતા વધુ છે.

CH કોષો અલ્ઝાઈમર રોગમાં આ કેવી રીતે અલગ હોઈ શકે છે તે વિશે ઉત્સુક, ટીમે બે અલગ અલગ અલ્ઝાઈમર માઉસ મોડલમાં કોષોની પ્રવૃત્તિ જોઈ. તેઓએ જોયું કે, આ રોગ દરમિયાન CH સેલની પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે, અલ્ઝાઇમર ઉંદર નવા ભેદભાવના કાર્યોમાં વધુ ગરીબ હતા. ટીમે CH કોષોની નજીકથી તપાસ કરી અને જાણવા મળ્યું કે, તેઓ તેમના V1 ની અંદર અને તેમના ગોળાર્ધના અન્ય પ્રદેશોમાં વિવિધ પ્રકારના અન્ય કોષોમાંથી ઇનકમિંગ ઇનપુટ એકત્રિત કરે છે જે દ્રશ્ય માહિતીની પ્રક્રિયા કરે છે.

CH ચેતાકોષો જ્યારે તેઓએ સ્વસ્થ CH ચેતાકોષોના આવનારા જોડાણોની સરખામણી અલ્ઝાઈમરથી પીડિત CH કોષો સાથે કરી, ત્યારે તેઓએ જોયું કે, રોગની સ્થિતિમાં કોશિકાઓ ઇનકમિંગ કનેક્શનને હોસ્ટ કરવા માટે નોંધપાત્ર રીતે ઓછી માળખાકીય સુવિધાઓ ધરાવે છે. વેલા જેવા બહાર નીકળેલા સિનેપ્સ હોસ્ટિંગ સ્પાઇન્સના સંદર્ભમાં માપવામાં આવે છે. ડેંડ્રાઇટ્સ કે, જે સેલ બોડીમાંથી બહાર નીકળે છે. અલ્ઝાઈમર્સમાં મગજની લયની સુમેળ અને યાદશક્તિની કામગીરીમાં ઘટાડો સાથે સંબંધિત અવલોકનોને જોતાં, ટીમને આશ્ચર્ય થયું કે, શું તે ઉંદરમાં પણ થયું છે. તે શોધવા માટે, તેઓ દરેક ગોળાર્ધના V1 ના તમામ કોર્ટિકલ સ્તરોમાં એકસાથે લયબદ્ધ પ્રવૃત્તિને માપવા માટે કસ્ટમ ડિઝાઇન ઇલેક્ટ્રોડ્સ કરે છે. તેઓએ અવલોકન કર્યું કે, જ્યારે ઉંદર નવીનતાના ભેદભાવમાં રોકાયેલા હોય ત્યારે V1 ની વચ્ચે ક્રોસ હેમિસ્ફેરિક સિંક્રોની નોંધપાત્ર રીતે વધે છે, પરંતુ ઉચ્ચ ગામા અને નીચલા થીટા આવર્તન લય બંનેમાં, તંદુરસ્ત ઉંદરો કરતાં અલ્ઝાઈમર ઉંદરમાં સિંક્રોની નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હતી.

અદાઇક્કનના પુરાવા તે સમયે અદાઇક્કનના પુરાવા મજબૂત હતા, પરંતુ હજુ પણ માત્ર સૂચક હતા કે, CH ચેતાકોષો એવા માધ્યમો પૂરા પાડે છે કે, જેના દ્વારા મગજની દરેક બાજુના V1 પ્રદેશો નવીનતાના ભેદભાવને સક્ષમ કરવા માટે સંકલન કરી શકે છે. આ ક્ષમતા અલ્ઝાઈમર દ્વારા CH કોષોના અધોગતિને કારણે નબળી પડી કનેક્ટિવિટી. CH સર્કિટ આવી કારણભૂત, પરિણામલક્ષી ભૂમિકા ભજવે છે કે, કેમ તે વધુ સીધું નક્કી કરવા માટે, ટીમે તેમને વિક્ષેપિત કરવા માટે સીધો જ હસ્તક્ષેપ કર્યો, લક્ષિત વિક્ષેપોની શું અસર થાય છે તેનું પરીક્ષણ કર્યું.

અભ્યાસના પરિણામો તેઓએ શોધી કાઢ્યું કે, રાસાયણિક રીતે CH કોષોને અટકાવવાથી V1s વચ્ચે લયના સુમેળમાં ખલેલ પડે છે, જે અલ્ઝાઈમરના મોડલ ઉંદરમાં બનેલા પ્રતિબિંબિત પગલાં છે. તદુપરાંત, CH પ્રવૃત્તિમાં ખલેલ પહોંચાડવાથી નવીનતાની ભેદભાવ ક્ષમતાને નબળી પડી છે. વધુ ચકાસવા માટે કે શું તે કોશિકાઓની ક્રોસ હેમિસ્ફેરિક પ્રકૃતિ છે જે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, તેઓએ CH કોષોને પ્રકાશના ઝબકારા સાથે નિયંત્રિત કરવા માટે એન્જિનિયર કર્યા. જ્યારે તેઓએ જોડાણો પર પ્રકાશ પાડ્યો, ત્યારે તેઓએ તેને અટકાવવા માટે અન્ય ગોળાર્ધમાં બનાવટી બનાવી, તેઓએ જોયું કે, આમ કરવાથી ફરીથી દ્રશ્ય ભેદભાવની ક્ષમતા સાથે ચેડા થાય છે. બધા એકસાથે, અભ્યાસના પરિણામો દર્શાવે છે કે, V1 માં CH કોષો નવીનતાને યોગ્ય રીતે ઓળખવા માટે જરૂરી ન્યુરલ પ્રવૃત્તિને સુમેળ કરવા માટે વિરુદ્ધ ગોળાર્ધના કાઉન્ટરપાર્ટ વિસ્તારમાં ચેતાકોષો સાથે જોડાય છે, પરંતુ અલ્ઝાઈમર રોગ તે કામ કરવાની તેમની ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડે છે.

અભ્યાસના લેખકો અદાઈકને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ હવે અન્ય સંભવિત ક્રોસ-હેમિસ્ફેરિક કનેક્શન્સ જોવા માટે ઉત્સુક છે અને તેઓ અલ્ઝાઈમર રોગમાં પણ કેવી રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેણે કહ્યું કે, તે અન્ય રિધમ ફ્રીક્વન્સીઝ પર સિંક્રોની શું થાય છે તેનો પણ અભ્યાસ કરવા માંગે છે. અદાઈક્કન અને ત્સાઈ ઉપરાંત, અભ્યાસના અન્ય લેખકો જુન વાંગ, કરીમ અબ્દેલાલ, સ્ટીવન મિડલટન, લોરેન્ઝો બોઝેલ્લી અને ઈયાન વિકરશામ છે. (ANI)

