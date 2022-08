નવી દિલ્હી તમારા ડર પર જીત મેળવવા સિવાય બીજી કોઈ સારી લાગણી નથી અને બંજી જમ્પિંગ જેવી સાહસિક રમત તમને તે અવિશ્વસનીય રીતે કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ એક્સ્ટ્રીમ એડવેન્ચર સ્પોર્ટ (Extreme adventure sport) માત્ર તમને ઊંચાઈના ડરને દૂર કરવામાં જ નહીં પરંતુ તમને જીવનના કેટલાક પાઠ પણ આપી શકે છે.

આ પણ વાંચો સારવાર માર્ગદર્શિકાનો અભાવ મંકીપોક્સને આપી શકે છે નિમંત્રણ

બંજી જમ્પિંગ જ્યારે બંજી જમ્પિંગએ એડ્રેનાલિન જંકીઓ દ્વારા સૌથી વધુ ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ છે, જો તમે પ્રથમ વખત બંજી જમ્પિંગ માટે જઈ રહ્યાં છો, તો તે નર્વ-રેકીંગ અનુભવ હોઈ શકે છે. તમારું મન યુક્તિઓ રમશે અને અજાણ્યા ભયની બહુવિધ લાગણીઓ સાથે જગલ કરશે, તમે સાચો નિર્ણય લીધો છે કે નહીં અથવા તમારું શરીર કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા કરશે તેવા વિચારો સતત તમારા મનમાં આવી શકે છે. તેથી સૌ પ્રથમ શાંત થાઓ. બંગી જમ્પિંગ સેન્ટરના (Bungee Jumping Centre) ડાયરેક્ટર, નિહારિકા નિગમ દ્વારા શેર કરેલ જીવનભરના સાહસ માટે વધુ સારી રીતે તૈયાર રહેવા માટે તમે આ પાંચ બાબતો કરી શકો છો અથવા ધ્યાનમાં રાખી શકો છો.

યોગ્ય કપડાં: ટ્રાઉઝર અથવા શોર્ટ્સ જેવા કપડાંની ભલામણ (What clothes to wear while bungee jumping) કરવામાં આવશે, કારણ કે તે આરામદાયક હશે અને તે જ સમયે ખૂબ ઢીલા નહીં હોય. તમને એવું ફેબ્રિક જોઈતું નથી કે, જે તમે હવાના મધ્યમાં હોવ ત્યારે આજુબાજુ ઉડતું રહે. તમે સ્થાનના આધારે, ઉઘાડપગું અથવા પગરખાં સાથે કૂદી શકો છો, પરંતુ ખાતરી કરો કે તમારા બુટ ઢીલા ન હોય કારણ કે તે નિકળી શકે છે. કોઈપણ કિંમતી સામાન પહેરશો નહીં અને તમારા ખિસ્સા ખાલી રાખો.

ઇજાઓ અથવા તબીબી પરિસ્થિતિઓ માટે સ્વાસ્થ્યનું કરો મૂલ્યાંકન: તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે, તમારું શરીર અવિશ્વસનીય એડ્રેનાલિન ધસારો માટે પૂરતું સ્વસ્થ છે. તમે જ્યાં કૂદતા હોવ ત્યાં વજન અને વય મર્યાદા તપાસો અને તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરો. જો તમને પીઠ અથવા ગરદનની ઇજાઓ, તાજેતરના અસ્થિભંગ, કોઈપણ અવ્યવસ્થા, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, અસ્થમા, ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર, એપીલેપ્સી, હૃદયની સ્થિતિ, ગર્ભાવસ્થા, ઑસ્ટિયોપોરોસિસ હોય તો બંગી જમ્પ કરશો નહીં.

આ પણ વાંચો જાણો કઈ છે તે દવાઓ જેણે બદલી નાખ્યું વિશ્વ

ખાદ્યપદાર્થો: સામાન્ય રીતે ખોરાકને લગતા કોઈ નિયમો ન હોવા છતાં, આરામદાયક રહો. અતિશય ખાવું નહીં અને તમારે ભૂખ્યા રહેવાની પણ જરૂર નથી. પરંતુ આલ્કોહોલ અથવા કોઈપણ પદાર્થો કે, જે તમારી ચેતનાને (Don't consume alcohol while bungee jumping) વશ કરે છે તેના પ્રભાવ હેઠળ બંજી ન કરો. સ્થાને શ્રેષ્ઠ સાવચેતીઓ હોવા છતાં, આ અત્યંત સાહસિક રમતો છે અને તમારી સતર્કતા માંગે છે. તમામ વ્યાવસાયિક સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરશે કે, પરિસરની આસપાસ કોઈ આલ્કોહોલ ન હોય, ન તો વેચાણ માટે અથવા સ્ટાફ માટે અને બંજી કરનારા માટે પણ નહીં.

કથિત સલામતી: સ્થળ પર તમારું યોગ્ય સંશોધન કરો પરંતુ યાદ રાખો કે, આ દિવસોમાં કોઈપણ સારી વેબસાઇટ બનાવી શકે છે. સ્થળ વિશે તમારી આંતરડાની લાગણી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે સલામતીના ધોરણો વિશે સો ટકા ચોક્કસ ન હોવ, તો તમે તેને છોડી દો. આ સ્થળ નક્કર અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઈએ અને ઓછામાં ઓછા પ્રશિક્ષિત જમ્પ માસ્ટર્સ, વીમો અને પ્રમાણપત્રો હોવા જોઈએ. યાદ રાખો કે રોમાંચ એ ભય સમાન નથી. યોગ્ય સ્થાન તમને સુરક્ષિત અનુભવ કરાવશે અને જ્યારે તમે સુરક્ષિત અનુભવો છો, ત્યારે તમને હંમેશા વધુ સારો અનુભવ મળે છે!

પ્રશિક્ષક અને સાધનસામગ્રી પર વિશ્વાસ કરો: તમારા પ્રશિક્ષક તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર અથવા પ્રેરક હોઈ શકે છે, કારણ કે તમે આ સમયે સૌથી વધુ નર્વસ હશો. ઓપરેટરો અને તમે જે સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો. તેમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકો. તેઓ પ્રશિક્ષિત વ્યાવસાયિકો છે અને તેમણે સેંકડો અથવા હજારો વખત સમાન કવાયત કરી હશે. ચિંતા કરશો નહીં, તમે સુરક્ષિત હાથોમાં છો, કેટલાક સંશોધન પછી તમારા ઓપરેટરને કાળજીપૂર્વક પસંદ (how to select an instructor) કરવું અને તે કેવી રીતે કરવું તે જાણવું યોગ્ય રહેશે.