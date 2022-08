લંડન સંશોધકોની આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમ (international team of researchers) ની આગેવાની હેઠળની સમીક્ષા મુજબ, મંકીપોક્સ પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાની (Lack of high quality), અદ્યતન ક્લિનિકલ માર્ગદર્શનની અછત (dearth of high quality clinical guidance) વિશ્વભરમાં ચેપની અસરકારક અને સલામત સારવારમાં અવરોધ લાવી શકે છે.

આ પણ વાંચો આ વ્યસન કરતા પહેલા ચેતજો થઈ શકે છે કેન્સર

યુનિવર્સિટીઓના સંશોધકોકોનો મત યુકેમાં ઓક્સફોર્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બ્રિસ્ટોલ અને લિવરપૂલ સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિન, અન્યો વચ્ચેની યુનિવર્સિટીઓના સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે, હાલના માર્ગદર્શન, જેમ કે, ઘણી વાર પૂરતી વિગતોનો અભાવ હોય છે, વિવિધ જૂથોનો સમાવેશ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને તે વિરોધાભાસી છે. તેઓએ કહ્યું કે, માર્ગદર્શિકા વચ્ચે સ્પષ્ટતાનો અભાવ મંકીપોક્સ દર્દીઓની સારવાર કરતા ચિકિત્સકો માટે અનિશ્ચિતતા બનાવે છે, જે દર્દીની સંભાળને અસર કરી શકે છે.

મંકીપોક્સ સંભાળ અભ્યાસ રોગચાળાની આગળ માર્ગદર્શિકા બનાવવા માટે સખત માળખાની જરૂરિયાત અને મંકીપોક્સ ફાટી નીકળવાના સમયે માર્ગદર્શિકાને ઝડપથી સમીક્ષા કરવા અને અપડેટ કરવા માટે માન્ય પ્લેટફોર્મની જરૂરિયાતને પ્રકાશિત કરે છે કારણ કે, નવા પુરાવા બહાર આવે છે. માનવ (મનીપોક્સ) સારી રીતે સંસાધિત આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીઓ સાથે ઉચ્ચ સંસાધન સેટિંગ્સમાં પણ એક પડકાર પૂરો પાડે છે. માર્ગદર્શિકાનો અભાવ ખાસ કરીને મંકીપોક્સ દર્દીઓના સંચાલનમાં મર્યાદિત અગાઉના અનુભવ ધરાવતા ક્લિનિક્સને અસર કરી શકે છે, સંશોધકોએ પ્રકાશિત પેપર ઓપન એક્સેસ જર્નલ BMJ ગ્લોબલ હેલ્થમાં લખ્યું હતું.

આ પણ વાંચો સ્વસ્થ રહેવા માટે આ છ સ્વાદ લેવા છે જરુરી

માર્ગદર્શિકાઓ ટીમે ઑક્ટોબર 2021ના મધ્ય સુધી પ્રકાશિત થયેલા સંબંધિત કન્ટેન્ટ માટે છ મુખ્ય સંશોધન ડેટાબેઝની શોધ કરી હતી. ઉપરાંત ગ્રે સાહિત્ય નીતિ દસ્તાવેજો, ન્યૂઝલેટર્સ, રિપોર્ટ્સ, ઉદાહરણ તરીકે, મે 2022 સુધી પ્રકાશિત ઘણી ભાષાઓમાં. તેમને 14 સંબંધિત માર્ગદર્શિકાઓ મળી. સંશોધન અને મૂલ્યાંકન II (AGREE) સિસ્ટમ માટે મૂલ્યાંકનનાં માર્ગદર્શિકા અનુસાર મોટા ભાગની ઓછી ગુણવત્તાની હતી, સંભવિત સાતમાંથી સરેરાશ બે સ્કોર કરે છે. અને મોટા ભાગનામાં વિગતનો અભાવ હતો અને માત્ર વિષયોની સાંકડી શ્રેણીને આવરી લેવામાં આવી હતી.

સગર્ભા માટે સલાહ સ્ત્રીઓ માત્ર પાંચ (36 ટકા) બાળકો માટે કોઈ સલાહ પ્રદાન કરે છે. માત્ર 3 (21 ટકા) સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે અથવા એચઆઈવી સાથે જીવતા લોકો માટે સલાહ આપે છે. સારવાર માર્ગદર્શન મોટે ભાગે એન્ટિવાયરલ પરની સલાહ પૂરતું મર્યાદિત હતું અને તે સુસંગત ન હતું. સાત માર્ગદર્શિકાએ સિડોફોવિરને સલાહ આપી, જેમાંથી ચાર માત્ર ગંભીર ચેપ માટે જ સ્પષ્ટ કરે છે; માત્ર ચાર (29 ટકા)એ ટેકોવિરિમેટ અને એક (સાત ટકા) બ્રિન્સીડોફોવીરની સલાહ આપી.

આ પણ વાંચો શું તમને ખબર છે લોકોને છેતરવા પાછળનું કારણ

પોક્સ વાયરસની સારવાર વધુ તાજેતરના માર્ગદર્શન, જેમાં વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાનો સમાવેશ થાય છે, સિડોફોવીરને બદલે ટેકોવિરિમેટનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. જ્યારે cidofovir અને brincidofovir પ્રયોગશાળાના અભ્યાસોમાં પોક્સ વાયરસ સામે સક્રિય છે, ત્યારે લોકોમાં પોક્સ વાયરસની સારવાર કેટલી સારી રીતે થાય છે તેના પર બહુ ઓછો ડેટા છે, જેમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ માત્ર અમુક દેશોમાં જ ઉપયોગ માટે અધિકૃત છે.

વાયરસની સમજ વિકસિ રહી છે સંશોધકો નોંધે છે, કોઈપણ માર્ગદર્શિકા વિગતવાર શ્રેષ્ઠ માત્રા, સમય અથવા સારવારની લંબાઈ નથી. અને માત્ર એક માર્ગદર્શિકા સહાયક સંભાળ અને જટિલતાઓની સારવાર અંગે ભલામણો પ્રદાન કરે છે. તમામ 14 માર્ગદર્શિકાએ પોસ્ટ એક્સપોઝર પ્રોફીલેક્સિસ (PEP) તરીકે રસીકરણની ભલામણ કરી હતી, પરંતુ તે તમામ નવી પેઢીની રસીઓ પર અદ્યતન ન હતી. અને વિવિધ જોખમ જૂથો માટે PEP માર્ગદર્શન મર્યાદિત હતું અને ક્યારેક વિરોધાભાસી હતું. સંશોધકોએ સ્વીકાર્યું કે, મંકીપોક્સ વાયરસની સમજ હજુ પણ વિકસિત થઈ રહી છે, જે તેમને મળેલી ભલામણોમાં કેટલીક પરિવર્તનશીલતા માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો જાણો કેન્સરમાં સુગર મેટાબોલિઝમની શું છે ભૂમિકા

શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવાની તક પરંતુ મર્યાદિત પુરાવા આધાર હોવા છતાં, ક્લિનિકલ મેનેજમેન્ટ માર્ગદર્શિકા નિર્ણય લેવા અને અયોગ્ય સારવારના જોખમને ઘટાડવા માટેના મહત્વપૂર્ણ સાધનો છે. મંકીપોક્સની આસપાસના તાજેતરના વૈશ્વિક પ્રચારને જોતાં, દરેકને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે વધુ સંશોધનમાં રસ અને રોકાણનો ઉપયોગ કરવાની આ એક યોગ્ય ક્ષણ છે, આઈએએનએસ.

lack of treatment guidelines, monkeypox care, dearth of high quality clinical guidance, virus still evolving, international team of researchers.