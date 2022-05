તાપીઃ રાજ્યભરના ડેમોની (Water in Gujarat Dams) પરિસ્થિતિ પાણીને પગલે દિનપ્રતિદિન વિકટ બનતી જાય છે. ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમમાં હજી 60 ટકાથી વધુ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ ( Amount of water in Ukai Dam) છે. જેના કારણે આગામી 3 મહિના સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના (Drinking and irrigation water system in Tapi )માથેથી પાણીનું સંકટ ટળ્યું છે.

5 જિલ્લાને પાણી આપતો ઉકાઈ ડેમ

5 જિલ્લાને પાણી આપતો ડેમ- આ પાણીનો પુરવઠો દક્ષિણ ગુજરાતની પીવાની તરસ છુપાવાની સાથે સિંચાઈ, ઉદ્યોગ માટે પૂરતું હોવાનું અનુમાન લગાવાઈ રહ્યું છે. તાપી જિલ્લામાં આવેલો ઉકાઈ ડેમ ( Amount of water in Ukai Dam)આસપાસના 5 જિલ્લાઓને પીવાનાં તથા સિંચાઈ, ઉદ્યોગ માટે ઉપયોગી બની રહે છે.

જુલાઇ સુધી ચાલશે પાણી - ગત વર્ષેની તુલનાએ આ વર્ષે ઉનાળાની ઋતુમાં ઉકાઈ ડેમમાં 62 ટકા પાણી હાલ ઉપલબ્ધ ( Amount of water in Ukai Dam) છે. ઉકાઈ ડેમનું પાણી આવતા અઢી મહિના સુધી નહિ ખૂટે તેવું અધિકારી દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. જુલાઈ માસના અંત સુધી ચાલી રહે તેટલી માત્રામાં પાણીનો પુરવઠો (Water in Gujarat Dams) ઉપલબ્ધ છે.