સુરત : છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરત પોલીસ દ્વારા 'say no to drugs, drugs free surat' અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે ટેક્સી પાસિંગ ફોર વ્હીલરમાં ડ્રગ્સનો વેપલો કરનાર ત્રણ લોકોની મેફેડ્રોન ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે સુરત રાંદેર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. ત્રણેય આરોપીઓ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. જેમાં બે આરોપી મોહમ્મદ જુનેદ અને ઇરફાન વિરુદ્ધ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ થઈ ચૂકી છે. જ્યારે અન્ય આરોપી વિરુદ્ધ જુગાર કેસ પણ નોંધવામાં આવી ચૂક્યો છે.