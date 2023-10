12 બાઈક ઝડપાઈ : ઝડપાયેલા એજાજ ઉર્ફે મદારી રજાકભાઈ કાણા નામના વ્યક્તિ પાસેથી રાજકોટ રૂરલ LCB પોલીસે કુલ 12 જેટલા મોટરસાયકલ ઝડપી લીધા છે. જેમાં TVS XL SUPER NO. GJ-23-AS-5196, TVS STAR CITY NO. GJ-11-FF-4448, HERO HONDA SPLENDOR NO. GJ-17-K-1343, HERO HONDA SPLENDOR CHESIS NO. 07H15E39244, TVS STAR CITY NO. GJ-25-D-6281, BAJAJ CALIBER NO. GJ-17-3517, BAJAJ DISCOVER NO. GJ-05-EF-1506, SUZUKI ACCESS NO. GJ-13-S-1575, BAJAJ DISCOVER NO. GJ-03-DM-8836, HERO HONDA CD-100 NO. GJ-03-CC-8231, BAJAJ DISCOVER NO. GJ-03-ES-0167, SUZUKI ACCESS NO. GJ-11-PP-317 સહિત કુલ 1,35,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે લીધો હોવાનું પોલીસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.