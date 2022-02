પાટણઃ યુનિવર્સિટીના (Kala Mahakumbh at Patan University) રંગ ભવન અને ગાંધી સ્મૃતિ હોલ ખાતે 3 તાલુકાઓનો કલા મહાકુંભ યોજાયો હતો, જેમાં અલગ અલગ 9 કૃતિઓમાં (Presentation of works in Kala Mahakumbh) 300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ પોતાના કૌશલ્ય બતાવ્યા હતા. તો વિજેતા થનારા વિદ્યાર્થીઓ હવે 8 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી જિલ્લા કક્ષાના કલા મહાકુંભ મહોત્સવમાં ભાગ લેશે. અહીં પાટણ, સરસ્વતી અને ચાણસ્મા તાલુકાનો કલા મહાકુંભ યોજાયો હતો.

વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીઓ જિલ્લા કક્ષાના કલા મહાકુંભમાં ભાગ લેશે

વિદ્યાર્થીઓએ જૂદી જૂદી કૃતિઓ કરી રજૂ

આ કલા મહાકુંભમાં ગરબા, રાસ, ચિત્ર ભરતનાટ્યમ, એક પાત્રીય અભિનય, લોકનૃત્ય સહિતની 9 કૃતિઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની કલાના કામણ પાથર્યા (Presentation of works in Kala Mahakumbh) હતા. જોકે, આ સમગ્ર આયોજન કોરોના ગાઈડલાઈનના પાલન (Corona Guideline in Kala Mahakumbh) સાથે કરાયું હતું.

તો હવે તાલુકા કક્ષાના કલા મહાકુંભમાં વિજેતા થનાર વિદ્યાર્થીઓ 8 ફેબ્રુઆરીએ પાટણ ખાતે યોજાનારા જિલ્લા કક્ષાના કલા મહાકુંભમાં ભાગ લેશે.

આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત યોજાયો કાર્યક્રમ

રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ કમિશનર કચેરી ગાંધીનગર પ્રેરિત જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પાટણ દ્વારા આ આયોજન કરાયું હતું. તથા જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીની કચેરી પાટણ દ્વારા સંચાલિત આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત (Planning of Kala Mahakumbh under Azadi Ka Amrut Mahotsav) શુક્રવારે પાટણ ખાતે આ મહાકુંભ (Patan Kala Mahakumbh 2022) યોજાયો હતો.