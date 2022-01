કચ્છઃ રાજ્યમાં ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ પડતા શીત લહેર (Non Seasonal Rain in Gujarat) છવાઈ ગઈ છે. ત્યારે કચ્છના નલિયામાં લઘુતમ તાપમાન ગગડીને 6.9 ડિગ્રીએ પહોંચી (Cold mercury falls due to unseasonal rains) ગયું છ. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી વરસાદ પડતા સમગ્ર રાજ્યમાં ઠંડક (In Naliya, Kutch Cold wave) પ્રસરી છે.

રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે

બીજી તરફ હવામાન વિભાગે હજી 2 દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદની શક્યતા (Non Seasonal Rain in Gujarat)વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગે જાહેર કરાયેલી વિગતો મુજબ, રાજ્યના જિલ્લાઓમાં 6 ડિગ્રીથી 15 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. તો રાજ્યનું શિતમથક નલિયામાં પારો સિંગલ ડિજિટમાં પહોંચ્યો હતો અને આજનું લઘુતમ તાપમાન 6.9 ડિગ્રી નોંધાયું (In Naliya, Kutch Cold wave) હતું. તો આજે ઠંડા પવનો વહેલી સવારથી જ ફૂંકાઈ રહ્યા છે. તો 48 કલાક પછી માવઠાથી રાહત મળશે. તો રાજ્યમાં 9 જાન્યુઆરીથી લઘુતમ તાપમાન 3થી 5 ડિગ્રી ગગડશે અને રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે

આજે રાજ્યના મહાનગરોમાં વરસાદની આગાહી

ગઈકાલે (7 જાન્યુઆરી) અમરેલી, જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, દીવમાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો. તો આજે (8 જાન્યુઆરી)એ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, દાહોદ, પંચમહાલ, અરવલ્લીમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આજે વાદળછાયું વાતાવરણ બની રહેશે અને છૂટુછવાયું વરસાદ પડી શકે છે. તેવું હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમ જ ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણને લીધે ઠંડકનો અનુભવ વધારે થશે.

ગુજરાતના મહાનગરોમાં લઘુતમ તાપમાન (ડિગ્રીમાં)