કચ્છ : રાજ્યના હવામાનમાં (Gujarat Weather Report) ફરી ફેરફાર થયો છે. રાજ્યમાં આગામી 3 દિવસ ઠંડીનો (Cold Temperature in Gujarat) ચમકારો રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ બાદ ઠંડીનો પારો 4 થી 5 ડિગ્રી સુધી એટલે કે 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી ઓછી પડશે જે બાદ વધશે. 2 ફેબ્રુઆરી દરિયા કાંઠાના વિસ્તારમાં પવનનું જોર વધશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.

40થી 50 ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે

આ ઉપરાંત લગભગ 40 થી 50 ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેથી માછીમારોને આગામી 2 તારીખે દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. પણ 5 ફેબ્રુઆરી પછી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો (Unseasonal Rain in Gujarat) આવતા તાપમાન વધશે તેવું પણ હવામાન વિભાગ (Meteorological Department in Gujarat) દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ Cold wave in Gujarat: જાણો શિયાળામાં પશુઓની દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા જાળવી રાખવા શું કરવું !

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે હવામાનમાં પલટો આવશે

રાજ્યમાં આજે તેમજ 3જી ફેબ્રુઆરી સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ છવાશે, સાથોસાથ કમોસમી વરસાદની શક્યતા પણ રહેલી છે. આ કમોસમી વરસાદ (Non seasonal rainfall in Gujarat) સાથે કરા પણ વરસી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના (Effect of Western Disturbances) કારણે 10થી 17 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી હવામાનમાં પલટો આવશે.

સૌથી ઓછું તાપમાન ગાંધીનગર ખાતે નોંધાયું

આજે રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો છેલ્લાં થોડાંક દિવસ ની સરખામણીએ ઊંચે ચડ્યો હતો અને ઠંડીના પ્રમાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તો રાજ્યમાં સૌથી ઓછું તાપમાન ગાંધીનગર ખાતે 12.2 ડિગ્રી નોંધાયું હતું.

ગુજરાતના શહેરોમાં લઘુતમ તાપમાન (ડિગ્રી માં)

જિલ્લા તાપમાન અમદાવાદ 14.4 ગાંધીનગર 12.2 રાજકોટ 18.0 સુરત 15.8 ભાવનગર 16.0 જૂનાગઢ 14.0 બરોડા 13.4 નલિયા 15.8 ભુજ 16.6 કંડલા 17.0

આ પણ વાંચોઃ Vibrant MOU 2022 : આર્સેલર મિતલ ગુજરાતમાં કુલ રુપિયા 1.66 લાખ કરોડનું સૂચિત રોકાણ કરશે, જાણો કેટલી રોજગારી સર્જાશે