કચ્છ : સુરત અને અમદાવાદ DRIનું વધુ એક સંયુક્ત ઓપરેશન સફળ થયું છે(Joint operation of Surat and Ahmedabad DRI). ચીનથી મુંદ્રા પોર્ટ પર આવી પહોંચેલા કન્ટેનરમાં શંકાસ્પદ જથ્થો હોવાની બાતમી મળી હતી. જેના આધારે અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ કરતા કન્ટેનર માંથી 2,00,400 ઈ સિગારેટની સ્ટિક્સ મળી આવી હતી(2,00,400 sticks of ecigarettes seized Mundra PORT). જેની અંદાજીત કિંમત 48 કરોડ આંકવામાં આવી રહી છે(DRI seized e cigarettes 48 crores from Mundra Port). તેમજ બીજા કન્ટેનરમાંથી મિસડીકલેરેશનનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

48 કરોડનો જથ્થો ઝપ્ત થોડાક દિવસો પહેલા પણ જ મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી નીકળેલા કન્ટેનરમાંથી સુરત પાસેથી ઈ સિગારેટનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. કેંદ્રીય તપાસનીસ એજન્સીઓએ કચ્છમાં કંડલા અને મુંદ્રા પોર્ટ પર પણ તપાસ હાથ ધરી હતી. ભારતમાં ઈ-સિગારેટના ઈમ્પોર્ટ પર અગાઉથી પ્રતિબંધ જાહેર કરેલો છે. તેમ છતાં ચોરી છુપીથી ઘુસાડવવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં આ પ્રકરણમાં વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતાઓ છે.