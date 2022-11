ગાંધીનગર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Election 2022) લઈને તમામ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે ત્યારે પ્રથમ તબક્કાની (Nomination form For First Phase Gujarat Election) ચૂંટણીની કરીએ તો, 1,362 જેટલા ફોર્મ ભરાયા છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા પ્રમાણે પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીમાં 1362 અને બીજા તબક્કાના 95 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે.

પ્રથમ તબક્કામાં 89 બેઠક ચૂંટણીમાં પ્રથમ તબક્કાની વાત કરીએ તો, 89 બેઠક પર પ્રથમ તબક્કામાં (Nomination form For First Phase Gujarat Election) ચૂંટણી યોજવામાં આવશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે 14 નવેમ્બરે ફોર્મ ભરવાની (Nomination for election) અંતિમ બેઠક હતી. તો હવે આજથી ફોર્મ ચકાસણીની શરૂઆત કરવામાં આવશે. જ્યારે 17 નવેમ્બરે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ છે.

બીજા તબક્કામાં 93 બેઠક બીજા તબક્કાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો, 93 બેઠક પર ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. આ માટે 5 ડિસેમ્બરે મતદાન થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, બીજા તબક્કાની ચૂંટણીમાં 93 બેઠકો પર અત્યાર સુધીમાં 93 જ ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. બીજા તબક્કાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાની અંતિમ દિવસ 17 નવેમ્બર છે. જ્યારે ફોર્મ (Nomination for election) પરત ખેંચવાની તારીખ 21 નવેમ્બર છે.

તમામ વિધાનસભા બેઠક પર 10થી વધુ ફોર્મ ભરાયા ચૂંટણીની વાત કરીએ તો, પ્રથમ તબક્કાની (Nomination form For First Phase Gujarat Election) ચૂંટણીમાં પ્રતિબેઠક 10થી વધુ ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે. એટલે પ્રતિ બેઠકમાં આપ, ભાજપ અને કૉંગ્રેસના એક એક ઉમેદવાર બાદ કરતાં પણ પ્રતિબેઠક 7 જેટલા ફોર્મ (Nomination for election) અપક્ષ ભરવામાં આવ્યા છે.