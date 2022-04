ગાંધીનગર: રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠકનું (Gujarat Cabinet Meeting)આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્વર્ણિમ સંકુલ-1માં કેબિનેટ હોલમાં કેબિનેટ બેઠક મળી હતી. મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો આજની કેબિનેટ બેઠકમાં ઉનાળામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈના પાણી બાબતે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવશે. સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 20 તારીખે ગુજરાતના (PM Modi visit to Gujarat)પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. ત્યારે તે બાબતે પણ ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

પીવાના પાણી મુદ્દે થશે ચર્ચા - કેબિનેટ બેઠકમાં રાજ્યમાં પીવાના પાણી બાબતે કેટલો જથ્થો (Drinking water distribution in Gujarat )અત્યારે ડેમમાં સ્ટોરેજ કરવામાં આવ્યો છે તે બાબતે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ સાથે જ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઉનાળાના સમય દરમિયાન ત્રણ દિવસે એક વાર પાણી આવે છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં તથા ઉત્તર ગુજરાતમાં પીવાના પાણીની કોઇ પણ(Amount of water in the dams of Gujarat) પ્રકારની સમસ્યા સામે આવી નહીં તથા ટેન્કર રાજ જોવા મળે નહીં તે બાબતની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. સાથે જ રાજ્યના ડેમમાં પાણીનો જથ્થો કેટલો છે તે બાબતની પણ ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવશે. મળતી માહિતી પ્રમાણે બેઠકમાં ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ જિલ્લાની વિશેષ ચર્ચા થઈ હતી સાથે જ બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પીવાના પાણીને લઇને ચર્ચા થઈ હતી જ્યારે પીવાના પાણીની તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરવા માટે પણ અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. આમ જળાશયમાં પણ પાણીનો સ્ટોક જળવાઈ રહે સાથે જ જે જગ્યાએ જવું છે ત્યાં પાણીકાપ આપવાની પણ સૂચના કેબિનેટ બેઠકમાં આપવામાં આવી છે.

હિંમતનગર અને ખંભાત ઘટનાની ચર્ચા - કેબિનેટ બેઠકમાં હિંમતનગર અને ખંભાતમાં બે જૂથ અથડામણ (Two groups clash in Himmatnagar and Khambhat)થઇ છે તે બાબતે પણ સામાન્ય ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખંભાતની સ્થિતિને લઈને મુખ્યપ્રધાને ભૂપેન્દ્ર પટેલ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી સાથે જ ખંભાતમાં શાંતિ જળવાય તે માટે પણ ગૃહવિભાગને વિશેષ સુચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હિંમતનગરમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં હોવાની બેઠકમાં ચર્ચા થઈ હતી ઉલ્લેખનીય છે કે ગઇકાલે મોડી રાત્રે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાન ખાતે પણ આ બાબતે ખાસ બેઠક યોજાઇ હતી.

બનાસકાંઠામાં વડાપ્રધાનું આગમન - વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 19 અને 20 એપ્રિલના દિવસે ગુજરાતના પ્રવાસે (PM Modi visit to Gujarat)આવી રહ્યા છે. ત્યારે બનાસકાંઠાના કાર્યક્રમ બાબતે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ બાબતે પણ કેબિનેટ બેઠકમાં ખાસ ચર્ચા થઈ હતી. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિના બાકી છે અને ચૂંટણીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 19 એપ્રિલના રોજ બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં બનાસડેરી દ્વારા નિર્મિત 400 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલી સંકુલનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવશે સાથે જ જામનગર ખાતે વિશ્વના સૌથી મોટા ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સંકુલનું ખાતમુહૂર્ત કરાશે તે બાબતની ચર્ચા પણ કેબિનેટ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી. જ્યારે 20 એપ્રિલ દાહોદમાં આદિવાસી સમાજના સંમેલનમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપશે. 19 અને 20 એપ્રિલના કાર્યક્રમની તમામ આયોજન અને સુરક્ષાની તૈયારી અને ચર્ચા પણ કેબિનેટ બેઠકમાં કરવામાં આવી હતી.

