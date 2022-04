ભરૂચઃ દહેજ ખાતે આવેલી ઓમ ઓર્ગેનિક્સ કંપનીના પ્લાન્ટમાં રાત્રે 2 વાગ્યે અચાનક બ્લાસ્ટ (Blast at Om Organics Company plant) થતા અફરાતફરી મચી હતી. બ્લાસ્ટ એટલો પ્રચંડ હતો કે, આસપાસ કામ કરતા કામદારો ફંગોળાઈને દૂર ફેંકાયા હતા. જ્યારે આ બ્લાસ્ટમાં 5 કામદારોના મોત (Workers die in fire at Om Organics Company) થયા હતા. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ધડાકો થયો હોવાનું પ્રાથમિક (Blast in Bharuch Company) અનુમાન છે.

5 કામદાર ગંભીર રીતે દાઝી થતા થયું મોત

આ પણ વાંચો- Fire Robot in Surat : સુરતમાં આગમાં ફસાયેલા વ્યકિતને ફાયર રોબોટ પકડી પાડશે, શું છે આ રોબોટ જાણો

5 કામદાર ગંભીર રીતે દાઝી થતા થયું મોત - આ બ્લાસ્ટની જાણ થતા GPCBની ટીમે (GPCB team investigates fire) ઘટનાસ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મોડી રાત્રે પ્લાન્ટમાં થયેલા બ્લાસ્ટના કારણે 5 કામદારો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હોવાથી તેમનું મોત (Workers die in fire at Om Organics Company) થયું હતું. API અને ઈન્ટરમીડિયેટ્સનું ઉત્પાદન કરતી કંપની ઓમ ઓર્ગેનિક્સમાં રાત્રે 2 વાગે બ્લાસ્ટ થયો હતો. તો આ આગને ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ કાબૂમાં લીધી હતી. જ્યારે વહેલી સવાર સુધી રેક્સ્યૂ ઓપરેશન ચાલ્યું હતું. તો 5 કામદારોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો- Fire Accident in Surat: સુરતમાં કોહીનૂર ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં લાગી આગ, ફાયરની 6 ગાડીએ આગ પર મેળવ્યો કાબૂ

હજી પણ એક કામદારની શોધખોળ ચાલુ - આ ઘટના અંગે ફાયર વિભાગ, પોલીસ વિભાગ, ગુજરાત પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ બોર્ડ (GPCB team investigates fire), ફેક્ટરી હેલ્થ અને સેફ્ટી વિભાગના તમામ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને આ બનાવની ગંભીરતા લઈને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો છે.