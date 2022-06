આણંદ : ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના આગમનના(Amit Shah Gujarat Visit) થોડા કલાકો પહેલા શનિવારે રાત્રે આણંદમાં હિંસા(Violence in Anand) થઇ હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બોરસદ વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ(Clashes between two groups in Anand) હતી, જેમાં પથ્થરમારાની પણ ઘટના બની હતી. મંદિર પાસેની જમીનના વિવાદના કારણે હિંસા ફાટી નીકળી(Violence over temple controversy) હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આ ઘટનામાં ચાર લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. પોલીસે ભીડને વિખેરવા માટે ટીયર ગેસના શેલનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

Violence in Gujarat

મંદિરની જમીનને લઇને વિવાદ સર્જાયો - તારીખ11-06-2022ના રોજ રાત્રે 9:30 વાગ્યાના સુમારે શહેરમાં એક ધાર્મિક સ્થળ બહાર છે જે વિવાદિત જમીન છે. આ જમીનમાં અન્ય ધાર્મિક સમુદાયના લોકો દ્વારા ઇંટો અને પથ્થર ફેકવામાં આવ્યા હતા. આ બાબતે બંને જૂથના લોકો વચ્ચે બોલાચાલી પણ થઈ હતી. જે બાદ સ્થાનિક પોલીસકર્મીઓએ વિવાદિત જમીનનો પ્રશ્ન ઉકેલાય નહીં ત્યાં સુધી બંને સમુદાયના લોકોને શાંતિ જાળવવા સમજાવ્યા હતા. આ સાથે પાલિકા પ્રમુખ અને તેમની ટીમે પણ બંને સમાજના લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવાયો - સમજાવ્યા છતા પણ બને કોમના લોકો વચ્ચે મારામારી થઇ હતી. જે બાદ લોકોના ટોળા સામસામે આવી ગયા હતા, જેને વિખેરવા માટે 50 જેટલા ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા હતા. હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. SRPના જવાનો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.