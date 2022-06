ભુવનેશ્વર: હોકી સ્ટાર બિરેન્દ્ર લાકરા (International Hockey player Birendra Lakra) પર ગુનાહિત કૃત્ય એવા દુષ્કર્મનો (Claim About Murder and Rape) આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગત ફેબ્રુઆરીમાં રહસ્યમય રીતે મૃત્યુ પામેલા આનંદ ટોપ્પોના પરિવારે આક્ષેપો આ ખેલાડી પર આક્ષેપ કર્યા છે. આનંદના પિતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી ખેલાડી બિરેન્દ્ર લાકરા આનંદના રહસ્યમય મૃત્યુથી તેમની તપાસ પર અસર પડી હશે. રવિવારે ટોપ્પોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેના પુત્ર આનંદ કુમાર ટોપોની ભુવનેશ્વરમાં હત્યા (Murder Case in Bhuvneshwar) કરવામાં આવી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી પ્લેયર બિરેન્દ્ર લાકરા પર મિત્રની હત્યાનો આરોપ,લેવાશે આ પગલા

આ પણ વાંચોઃ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રથમવાર આટલી મોટી રકમનું કોકેન પકડાયું

બન્ને મિત્રો હતાઃ મૃત્યુના દિવસે તેની સાથે બિરેન્દ્ર લાકરા અને અન્ય એક મિત્ર પણ હતા. તેણે જ આનંદના પિતાને જાણ કરી હતી. આનંદના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે તેના પુત્રની હત્યા બિરેન્દ્ર લાકરાએ કરી હતી. આનંદના પિતા કે જેઓ હવે મૃત્યુ પામ્યા છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક આનંદ ટોપોના પિતાના કહેવા મુજબ આનંદ ટોપોના આ વર્ષે લગ્ન થયા હતા. લગ્નના થોડા દિવસો પછી, 27 ફેબ્રુઆરીએ તે તેના બે મિત્રો, ચુના સિંહ અને સુનંદા ટિકરે સાથે ભુવનેશ્વર જવા રવાના થયો.

આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી પ્લેયર બિરેન્દ્ર લાકરા પર મિત્રની હત્યાનો આરોપ,લેવાશે આ પગલા

આ પણ વાંચોઃ કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં નવા 2 કોર્સ શરુ, જાણો કઈ રીતે મેળવાશે એડમિશન

રૂમમાંથી મૃતદેહ મળ્યોઃ જ્યારે તે ત્યાં પહોંચ્યો, તેણે તેના અન્ય મિત્રોને મળવાનું કહ્યું. બીજા દિવસે આનંદનો મૃતદેહ ભુવનેશ્વરના ઈન્ફોસિટીના ફ્લેટમાંથી લટકતો મળી આવ્યો હતો. આ અંગે બીરેન્દ્રએ આનંદના પરિવારને જાણ કરી હતી. બિરેન્દ્ર અને અન્ય મિત્રો મનજીત તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. ઘટના પહેલા આનંદે તેની પત્ની અને માતા સાથે સવારે 9:40 અને 9:50 કલાકે વાત કરી હતી. મનજીતે કહ્યું કે જ્યારે તે બાથરૂમમાંથી આવ્યો ત્યારે તેણે આનંદને પંખા સાથે લટકતો જોયો. બીરેન્દ્ર લાકરા ભૂતપૂર્વ ભારતીય હોકી વાઇસ-કેપ્ટન અને ઓલિમ્પિક હોકી બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા ભારતીય હોકી ટીમના સભ્ય છે. તે 17 ફેબ્રુઆરીએ ઓડિશા પોલીસમાં ડીએસપી તરીકે જોડાયો હતો