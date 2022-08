નવી દિલ્હી નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીના વડા વીવીએસ લક્ષ્મણ VVS Laxman, Head of National Cricket Academy આગામી જિમ્બાબ્વે Zimbabwe પ્રવાસ માટે ભારતના કાર્યકારી મુખ્ય કોચ laxman to be head coach of indian team હશે. 27 ઓગસ્ટથી UAE United Arab Emirates માં રમાનારી આ સીરીજ અને એશિયા કપ વચ્ચે બહુ ઓછો સમય છે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ The Board of Control for Cricket in India ના સચિવ જય શાહે આ માહિતી આપી હતી. શાહે પીટીઆઈ ભાષાને કહ્યું, હા, લક્ષ્મણ જિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર રમાનારી ત્રણ મેચની વનડે સીરીજ માટે ટીમની જવાબદારી કોચ લેશે. એવું નથી કે રાહુલ દ્રવિડ Rahul Dravid ને આરામ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો જાણો ક્યારે શરુ થશે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ અને ક્યા થયા બદલાવ

મુખ્ય કોચ T20 ટીમની સાથે જિમ્બાબ્વેમાં વનડે સીરીજ 22 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે અને દ્રવિડ સાથે ભારતીય ટીમ 23 ઓગસ્ટે યુએઈ જવા રવાના થશે. આ બંને ટૂર્નામેન્ટ વચ્ચે ઘણો ઓછો સમય છે, તેથી લક્ષ્મણ જિમ્બાબ્વેમાં ભારતીય ટીમની જવાબદારી સંભાળશે. તેણે કહ્યું, એશિયા કપ T20 ટૂર્નામેન્ટ ટીમમાંથી માત્ર લોકેશ રાહુલ અને દીપક હુડ્ડા જિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર ODI ટીમમાં છે. આવી સ્થિતિમાં મુખ્ય કોચ T20 ટીમની સાથે રહેશે તે તાર્કિક છે.

આ પણ વાંચો રાહુલ સફળ કેપ્ટનની શ્રેણીમાં આવવા કરી રહ્યો છે પ્રયાસ

હરારેમાં ત્રણ વનડે રમાશે ઝિમ્બાબ્વેમાં 18, 20 અને 22 ઓગસ્ટે હરારેમાં ત્રણ વનડે રમાશે. શાહે એ પણ જણાવ્યું કે લોકેશ રાહુલ અને હુડ્ડા હરારેથી દુબઈ જશે. બીસીસીઆઈમાં એવી પરંપરા રહી છે કે જ્યારે મુખ્ય ટીમ પ્રવાસ પર હોય છે, ત્યારે બીજા સ્તરની અથવા એ ટીમોની દેખરેખ હંમેશા એનસીએના વડા દ્વારા કરવામાં આવે છે.