નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) રાહુલ દ્રવિડનો કોન્ટ્રાક્ટ સમાપ્ત થયા બાદ VVS લક્ષ્મણ ભારતીય ટીમના આગામી મુખ્ય કોચ હશે. (VVS Laxman may be next Indian coach) એવું માનવામાં આવે છે કે 2023માં રમાનારી ODI વર્લ્ડ કપ પછી જો ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ કપ વિજેતા નહીં બને તો રાહુલ દ્રવિડનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થતાં જ VVS લક્ષ્મણને મુખ્ય કોચ તરીકે આગળ લાવવામાં આવશે. VVS લક્ષ્મણે હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે પાર્ટ ટાઈમ કોચિંગ કર્યું છે અને નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીના વડા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. (next Indian coach after Rahul Dravid)

રાહુલ દ્રવિડ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ બન્યા બાદ મોટી સ્પર્ધાઓમાં ટીમની હાર અને અન્ય ઘણા કારણો જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓ T20 વર્લ્ડ કપની સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયા હતા અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી ગુમાવવા ઉપરાંત બર્મિંગહામમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી ટેસ્ટમાં હારવા સિવાય 2022 T20 એશિયા કપની ફાઈનલમાં પહોંચી શક્યા ન હતા.

એક મીડિયા રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દ્રવિડ પહેલાથી જ પુરૂષ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે એક્સટેન્શન માટે વિચારણા ન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ કપ વિજેતા બને છે, તો સંભવતઃ આ યોજના પર પુનર્વિચાર થઈ શકે છે, અન્યથા હાલમાં બેંગલુરુમાં નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીના વડા VVS લક્ષ્મણને આગામી મુખ્ય કોચ બનાવવામાં આવી શકે છે.

દ્રવિડની ગેરહાજરીમાં 48 વર્ષીય લક્ષ્મણને ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તે આયર્લેન્ડ સામેની દ્વિપક્ષીય શ્રેણી તેમજ ઈંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20I અને જૂન 2022માં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ માટે ટીમ સાથે હતો. જ્યારે દ્રવિડ કોરોનાથી સંક્રમિત થયો ત્યારે તે સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ટી20 એશિયા કપની 2022 સીઝન માટે પણ ભારતીય ટીમ સાથે હતો. આ પછી તરત જ, તે ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે તેમના સફેદ-બોલ પ્રવાસ માટે ન્યુઝીલેન્ડ પણ ગયો. NCAમાં આગામી પેઢીના ખેલાડીઓને તૈયાર કરવા ઉપરાંત, લક્ષ્મણે 2022ના સફળ વિશ્વ કપ માટે ભારતની અંડર-19 ટીમ સાથે પણ પ્રવાસ કર્યો અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં તેમના અભિયાન દરમિયાન યુવા ટીમ સાથે ખૂબ જ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી.

જ્યારે ટીમમાં વિભાજિત કોચિંગની સંભાવના વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું કે અત્યારે કોઈ વિભાજિત કોચિંગ હશે નહીં. શું ભારતીય ક્રિકેટમાં આવું પહેલા પણ બન્યું છે..? નવેમ્બર 2021માં રવિ શાસ્ત્રી પાસેથી મુખ્ય કોચનું પદ સંભાળ્યું ત્યારથી દ્રવિડે ભારતીય ટીમ સાથે કામ કર્યું છે.