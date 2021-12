હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 26 ડિસેમ્બરથી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ(India South Africa three match Test) શ્રેણી શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયા દક્ષિણ આફ્રિકા પહોંચી(Indian team tour of South Africa) ગઈ છે. ભારત માટે આ પ્રવાસ અગ્નિ પરીક્ષાથી ઓછો નહીં હોય. કારણ કે આફ્રિકાની ધરતી પર ટીમ ઈન્ડિયાનો અગાઉનો રેકોર્ડ(Team India record on African soil) ઘણો ખરાબ રહ્યો છે. ભૂતકાળના રેકોર્ડ ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક છે. આવી સ્થિતિમાં, જો ભારતીય ટીમ વધુ સારી લયમાં જોવા મળે છે, તો એવી સંભાવના છે કે તે દક્ષિણ આફ્રિકા જઈને ઈતિહાસ રચી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે છેલ્લા 29 વર્ષમાં દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટીમ ઈન્ડિયાની સફર કેવી રહી.

ભારતીય ટીમ વર્ષ 1991-92માં પ્રથમ વખત દક્ષિણ આફ્રિકા(Indian team tour of South Africa for the first time) ગઈ હતી. આ પ્રથમ વખત હતો જ્યારે બંને ટીમો વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 29 વર્ષમાં ટીમ ઈન્ડિયા સાત વખત સાઉથ આફ્રિકાની મુલાકાત લઈ ચૂકી છે, પરંતુ આજ સુધી તે એક પણ ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી(India South Africa Test Series) શકી નથી. પરંતુ 2006માં રાહુલ દ્રવિડની કપ્તાનીમાં ટીમે પ્રથમ વખત દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. લગભગ 15 વર્ષ બાદ ભારતીય ટીમે આફ્રિકાની ધરતી પર પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. આ મેચમાં ઝડપી બોલર એસ શ્રીસંતે આઠ વિકેટ ઝડપી હતી.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ(South Africa India Test cricket records) સારો રહ્યો છે. વર્ષ 1996માં પ્રથમ વખત ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હરાવ્યું હતું. આ પછી ટીમે ઘણી શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું અને જીત મેળવી.

નિષ્ણાતોના મતે દક્ષિણ આફ્રિકાની પિચ સ્વિંગ અને બાઉન્સ માટે જાણીતી છે. ભારતીય બેટ્સમેનોને અહીં સખત સંઘર્ષ કરવો પડશે. આ જ કારણ છે કે અત્યાર સુધી ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાની ધરતી પર સારું પ્રદર્શન કરી શકી નથી. જોકે, વિરાટ કોહલીના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ આગામી 26 ડિસેમ્બરથી યોજાનારી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ઈતિહાસ(south africa vs india test series record) રચવાનો પ્રયાસ કરશે. ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓ સારા ફોર્મમાં છે જે એક સારો સંકેત છે.

શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા રોહિત શર્મા અને ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા ઈજાના કારણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર છે. રોહિતે આ વર્ષે ઈંગ્લેન્ડમાં સારો દેખાવ કર્યો હતો, જ્યારે જાડેજા પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બેટિંગ અને બોલિંગમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે. આ બે ખેલાડીઓના અભાવથી ટીમ ઈન્ડિયાને નુકસાન થઈ શકે છે.

આ ઉપરાંત ચેતેશ્વર પૂજારા અને અજિંક્ય રહાણેનું તાજેતરનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય છે. આ પ્રવાસ બંને બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પૂજારા 44 ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારી શક્યો નથી. ત્યારે રહાણેએ વર્ષ 2020માં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર છેલ્લી સદી ફટકારી હતી.

વર્ષ 1992-93 (1-0, ચાર મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 1996-1997 (2-0, ત્રણ મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 2001-02 (1-0, બે મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 2006-07 (2-1, ત્રણ મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 2010-2011(1-1 ડ્રો, ત્રણ મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 2013-14 (1-0, બે મેચની શ્રેણી)

વર્ષ 2017-18 (2-1, ત્રણ મેચની શ્રેણી)

