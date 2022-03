મોહાલી: IS બિન્દ્રા પીસીએ સ્ટેડિયમમાં (IS Bindra PCA Stadium) શનિવારે શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટના (IND vs SL 1st Test) બીજા દિવસે લંચ બ્રેક સુધી ટીમે 112 ઓવરમાં 468 રન બનાવ્યા હતા. પ્રથમ દિવસની રમતના અંત સુધી, ભારતે 85 ઓવરમાં છ વિકેટના નુકસાન પર 357 રન બનાવ્યા હતા.

ટીમે બીજા દિવસે એક વિકેટ ગુમાવીને સ્કોર બોર્ડમાં 111 રન ઉમેર્યા

ટીમે બીજા દિવસે એક વિકેટ ગુમાવીને સ્કોર બોર્ડમાં 111 રન ઉમેર્યા હતા. જાડેજા (45) અને અશ્વિન (10) પ્રથમ દિવસની રમતના અંત સુધી ક્રિઝ પર હાજર હતા. બીજા દિવસે બંને બેટ્સમેનોએ રમતની શરૂઆત કરી. આ દરમિયાન જાડેજા પોતાની ટેસ્ટ સદી રમી રહ્યો છે, તેણે 166 બોલમાં દસ ચોગ્ગાની મદદથી 102 રન બનાવ્યા. આ સાથે જ અશ્વિને અડધી સદી સાથે 61 રનની ઇનિંગ રમી હતી અને બોલર લકમલની ઓવરમાં કેચ આઉટ થયો હતો.

રિષભ પંતએ પ્રથમ દિવસની રમતમાં ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

રિષભ પંતએ (96) પ્રથમ દિવસની રમતમાં ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. શ્રીલંકાના સ્પિનર ​​લસિથ એમ્બુલ્ડેનીયાએ બે મહત્વની સફળતા પોતાના નામે કરી. વિરાટ કોહલીએ પોતાની 100મી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં નિરાશ કર્યો હતો. કારણ કે 76 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા બાદ લસિથ એમ્બુલ્ડેનિયાના બોલ પર બોલ્ડ થયો હતો. કોહલીએ નવેમ્બર 2019 થી કોઈપણ ફોર્મેટમાં સદી ફટકારી નથી. આ પહેલા ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

સંક્ષિપ્ત સ્કોર

ભારત: 112 ઓવરમાં 468/7 (રવીન્દ્ર જાડેજા 102 અણનમ, રિષભ પંત 96; લસિથ એમ્બુલ્ડેનિયા 2/152 અને સુરંગા લકમલ 2/86).