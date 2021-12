મિસ યુનિવર્સ 2021 વિજેતા હરનાઝ કૌર સંધુ ભારત આવી

મુંબઈમાં હરનાઝનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું

હરનાઝે તેમના ભવ્ય સ્વાગત માટે દરેકનો આભાર માન્યો

મુંબઈ: મિસ યુનિવર્સ 2021 વિજેતા (Miss Universe 2021 winner) હરનાઝ કૌર સંધુ (Harnaaz Kaur Sandhu) ભારત આવી ગઈ છે. બુધવારે મોડી રાત્રે મુંબઈમાં હરનાઝનું ભવ્ય સ્વાગત (Grand Welcome Of Harnaaz In Mumbai) કરવામાં આવ્યું હતું. હાથમાં ધ્વજ સાથે, મિસ યુનિવર્સ હરનાઝે તેમના ભવ્ય સ્વાગત માટે દરેકનો આભાર માન્યો હતો.

Miss Universe 2021 : હરનાઝ ટાઇટલ જીતીને ભારત પરત ફર્યા, મુંબઈમાં ગ્રાન્ડ વેલકમ

હરનાઝ સંધુએ મિસ યુનિવર્સ 2021નો ખિતાબ જીત્યો

ભારતની હરનાઝ કૌર સંધુએ આ વર્ષે 13મી ડિસેમ્બરે ઈઝરાયેલમાં આયોજિત 70મી મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધામાં મિસ યુનિવર્સ 2021નો ખિતાબ જીત્યો છે. સ્પર્ધામાં પ્રથમ રનર અપ પેરાગ્વેની નાદિયા ફરેરા અને ત્રીજા સ્થાને દક્ષિણ આફ્રિકાની લાલેલા મસવાને રહી હતી. ફિલ્મ અભિનેત્રી ઉર્વશી રૌતેલાને આ વખતે જજ પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી.

ભારતના હાથમાં આ ખિતાબ 21 વર્ષ પછી આવ્યો

ભારતના હાથમાં આ ખિતાબ 21 વર્ષ પછી આવ્યો છે. વર્ષ 2000માં બોલિવૂડ અભિનેત્રી લારા દત્તાએ આ ખિતાબ જીત્યો હતો. આ ત્રીજી વખત છે ,જ્યારે દેશની દીકરીએ મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ જીત્યો છે. સૌ પ્રથમ બોલિવૂડની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી સુષ્મિતા સેને મિસ યુનિવર્સ સ્પર્ધા (1994) જીતી હતી. તેના છ વર્ષ બાદ અભિનેત્રી લારા દત્તાએ મિસ યુનિવર્સ (2000)નો ખિતાબ જીતીને દેશનું નામ રોશન કર્યું હતું. હરનાઝ દેશની ત્રીજી પુત્રી છે, જેણે મિસ યુનિવર્સનો ત્રીજો ખિતાબ ભારતના હાથમાં મૂક્યો છે.

