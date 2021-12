તામિલનાડુમાં બુધવારે એક વિમાન દુર્ઘટના

જનરલ બિપિન રાવત સહિત અનેક સૈનિકો ગુમાવ્યા

બોલિવૂડમાં શોકનો માહોલ

હૈદરાબાદ: તામિલનાડુમાં બુધવારે એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ દુર્ઘટનામાં(Helicopter crash in Tamil Nadu ) દેશે પ્રથમ ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ બિપિન રાવત(CDS General Bipin Rawat) સહિત અનેક સૈનિકો ગુમાવ્યા. આર્મી ચીફ બિપિન રાવત( country's first Chief of Defense Staff )અને ત્રણેય સેનાના અન્ય જવાનોના આકસ્મિક નિધનથી આખો દેશ આઘાતમાં છે. અહીં, બોલિવૂડ કલાકારોએ પણ તેમના અકાળ અવસાન પર(mourning in bollywood) ઊંડું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે..

અમિતાભ બચ્ચન

બોલિવૂડ મેગાસ્ટાર અમિતાભ (Bollywood megastar Amitabh)બચ્ચને ટ્વીટ કરીને લખ્યું, ' હું દુઃખ...અને ઉદાસી.'

અજય દેવગણે

અભિનેતા અજય દેવગણે બિપિન રાવતના દુ:ખદ અકસ્માતમાં નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. અભિનેતાએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું, 'જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની મધુલિકા રાવત અને ભારતીય સશસ્ત્ર દળના સૈનિકોના અકાળ અવસાન વિશે જાણીને દુઃખ થયું, તમામ શહીદોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે.'

કરણ જોહર

ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "જનરલ બિપિન રાવત(General Bipin Rawat ), તેમની પત્ની અને ભારતીય સશસ્ત્ર દળના જવાનોના નિધનથી અત્યંત આઘાત અને દુ:ખી, રાષ્ટ્રને આપેલી બહાદુર અને નિઃસ્વાર્થ સેવાને સલામ. ઓમ શાંતિ.

વિવેક ઓબેરોય

અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયએ ટ્વીટ કર્યું, "જનરલ બિપિન રાવત અને તેમની પત્ની મધુલિકા રાવતના નિધન વિશે જાણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું, દેશની ચાર દાયકાની નિઃસ્વાર્થ સેવા માટે અમે તમને સલામ કરીએ છીએ. હું આપણા દેશની સાથે છું. 'ઓમ શાંતિ'

યામી ગૌતમ ધર

બોલિવૂડ અભિનેત્રી યામી ગૌતમે લખ્યું, 'આપણા દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ, અમે હજુ પણ આ ચોંકાવનારા સમાચાર પર પ્રક્રિયા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.'

અનુપમ ખેર

જનરલ બિપિન રાવતના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા પીઢ અભિનેતાએ લખ્યું, 'CDS #GenBipinRawat, તેમની પત્ની અને 11 વધુ સૈન્ય અધિકારીઓના નિધન વિશે જાણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું, જનરલ રાવતને ઘણી વખત મળવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું, તેમના વ્યક્તિત્વમાં અદ્ભુત. દેશ માટે નીડરતા અને અગાધ પ્રેમ હતો, તેમની સાથે હાથ જોડીને તેમના હૃદય અને જીભમાંથી 'જય હિંદ' નીકળી જતું હતું. #જય હિન્દ

કંગના રનૌત

કંગના રનૌતે જનરલ બિપિન રાવતના નિધન પર લખ્યું, 'વર્ષના ખૂબ જ આઘાતજનક સમાચાર, દેશ તમારી નિઃસ્વાર્થ સેવા, માટે હંમેશા આભારી રહેશે.' ઓમ શાંતિ, જય હિંદ

સલમાન ખાન

આ ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કરતા અભિનેતા સલમાન ખાને ટ્વીટ કર્યું અને લખ્યું, 'આ દુ:ખદ દુર્ઘટના વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું જેમાં અમે જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની અને અન્ય સશસ્ત્ર દળોના જવાનોને ગુમાવ્યા છે, પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના અને પ્રાર્થના સાથે છે.

