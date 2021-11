'મેરે પાસ માં હૈ'નાં શૂટીંગ માટે અમદાવાદમાં માધુરી દિક્ષીત

3 દિવસ ગુજરાતનાં પ્રવાસે મશહૂર એક્ટર માધુરી દિક્ષીત

વડોદરામાં પણ કરાશે ફિલ્મનું શૂટિંગ

અમદાવાદ : આજે સવારથી વાસણા વિસ્તારમાં બોલીવુડ ફિલ્મનું શૂટિંગ(Bollywood movie shooting) ચાલી રહ્યું છે અને જેમાં બોલીવુડની મશહુર એકટર માધુરી પણ હાજર(Famous Bollywood actor Madhuri Dixit in Ahmedabad) છે. જે પોતાની આગામી ફિલ્મનાં શૂટિંગ માટે 3 દિવસ ગુજરાતમાં રોકાશે(Madhuri on a three day trip to Gujarat). તેની આવનારી ફિલ્મ 'મેરે પાસ માં હૈ''('Mere paas ma hai') જે પારિવારિક હોય એવું જોવાં મળી રહ્યું છે. તેમજ વડોદરામાં પણ કરાશે શૂટિંગ.

અમદાવાદનાં કર્યા ભરપુર વખાણ અને ઇંસ્ટાગ્રામમાં મુકી સ્ટોરી

માધુરીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ઉપર ગુજરાતની ભાતીગળ દીવાલો પણ કરેલા ચિત્રકામને પોતાની સ્ટોરીમાં પણ અપડેટ કર્યું હતું. માધુરીએ ગુજરાતી સિંગર અમિત ત્રિવેદી અને શ્રુતિ પાઠકનું સોન્ગ પણ સ્ટોરીમાં મૂક્યું છે અને અમદાવાદના વખાણ પણ કર્યા હતા. શહેરમાં ફેન હાથમાં બેનર સાથે પણ જોવા મળ્યાં હતાં.

આ પણ વાંચો : લગ્નના સમાચાર વચ્ચે વિકી કૌશલની નવી ફિલ્મ 'ગોવિંદા નામ મેરા'ની જાહેરાત, જુઓ FIRST LOOK

આ પણ વાંચો : અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીએ મા બગલામુખી મંદિરમાં તેના પતિ સાથે તાંત્રિક વિધિ કરાવી