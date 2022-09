ચેન્નઈ: ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO)ના અધ્યક્ષ એસ સોમનાથે (chairman of ISRO S Somanath) રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 60 વર્ષમાં દેશે અવકાશ ક્ષેત્રમાં જે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, તેના કારણે વિશ્વ આ ક્ષેત્રમાં ભારતને એક પ્રેરણાદાયી સ્થાન તરીકે જોઈ (The world sees India as an inspiring place) રહ્યું છે. સોમનાથે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સ્ટાર્ટઅપ્સ લાવીને અને મહાન એપ્લિકેશનો દ્વારા રોકેટ અને ઉપગ્રહો વિકસાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરીને સ્પેસ ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં એક મહાન પરિવર્તનનો જોઈ રહ્યાં છે.

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સંસ્થા: અહીં કટ્ટનકુલથુર ખાતે એસઆરએમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીના 18મા દીક્ષાંત સમારોહને સંબોધતા ઇસરો વડાએ કહ્યું, આખું વિશ્વ ભારતને અવકાશ ક્ષેત્રે એક પ્રેરણાદાયી સ્થળ તરીકે જોઈ રહ્યું છે અને તે જોવાનું અદ્ભુત છે કે, ભારતમાં ખાસ કરીને સ્પેસ સેક્ટરમાં સ્ટાર્ટઅપ ફ્રેન્ડલી વાતાવરણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. એસ સોમનાથને વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં તેમના યોગદાન બદલ આ પ્રસંગે માનદ ડોક્ટરેટ ઓફ સાયન્સ (માનદ કારણ) પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

ઈસરોના અધ્યક્ષ સોમનાથ: ઇસરો વડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે હંમેશા બીજાની ક્ષમતાઓમાં વિશ્વાસ રાખ્યો હતો, પરંતુ અન્યોએ ક્યારેય માન્યું નથી કે, આ દેશમાં આપણે રોકેટ અને સેટેલાઇટ બનાવવા જેવી વસ્તુઓ જાતે કરી શકીએ છીએ. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં અમે અમારી ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરીને ઉપગ્રહો બનાવ્યા છે અને તેમને સ્વદેશી ટેક્નોલોજીથી વિકસિત રોકેટ દ્વારા અવકાશમાં લોન્ચ કરીને બતાવ્યા છે. ISROના વડાએ કહ્યું, હાલમાં, અમારા 50 થી વધુ ઉપગ્રહો અવકાશમાં સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યા છે. ઓછામાં ઓછા ત્રણ રોકેટ કોઈપણ સમયે ટેક ઓફ કરવા માટે તૈયાર છે.