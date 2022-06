અમદાવાદ-પીએમ મોદીએ અમદાવાદમાં 10મી જૂને ઇસરોના (Ahmedabad ISRO New Venture) ઉપક્રમે ઇન્ડિયન નેશનલ સ્પેસ પ્રમોશન એન્ડ ઓથોરાઈઝેશન સેન્ટર (In Space)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. ભારતમાં અવકાશ ક્ષેત્રે હવે પ્રાઇવેટ પાર્ટનર્સ માટે (Private Company investment in Space Sector) પણ દ્વાર ખુલ્લા થયાં હતાં. અમેરિકા અને યુરોપની જેમ પ્રાઇવેટ કંપનીઓ પણ ભારતમાં સ્પેસ ક્ષેત્રે સંશોધન કરી શકે છે. તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે પશ્ચિમી દેશોમાં ખાનગી કંપનીઓ પોતાની રીતે સ્વતંત્ર સંશોધન કરી શકે છે. જ્યારે ભારતમાં ઇસરોના નિયંત્રણ હેઠળ પ્રાઇવેટ પાર્ટનરને અવકાશ ક્ષેત્રે સંશોધનનો મોકો (Opportunity for private partner to do research in the field of space) મળી રહ્યો છે.

ઇન સ્પેસે શરૂ કર્યું કામ -ઇન સ્પેસના (In Space)નવા બિલ્ડીંગના ઉદ્ઘાટન સમયે જ દક્ષિણ ભારતની 10 ખાનગી કંપનીઓ સાથે એમઓયુ થયા હતા. હવે MOU કરવા માટે વધુ કંપનીઓના આવેદન આવી રહ્યા છે. જે સ્પેસ ક્ષેત્રે પગલાં ભરવા ખાનગી કંપનીઓની તાલાવેલી બતાવી રહ્યા છે. અમદાવાદનું સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર જેવી રીતે ઇસરોને તેના પ્રોજેકટમાં જરૂરી ભાગ બનાવી આપે છે. તેવી જ રીતે ઇન સ્પેસ સાથે હવે પ્રાઇવેટ કંપનીઓ પણ સેટેલાઇટ, રોકેટ અને અન્ય ઉપકરણોના ભાગ બનાવતા શીખશે. તેમજ MOU થકી આવક પણ ઉભી કરશે.

સાયન્સ સિટી ખાતે બનશે સ્પેસ ગેલેરી -અમદાવાદની સાયન્સ સિટી ખાતે તાજેતરમાં જ રોબોટિક ગેલેરી અને એકવાટિક ગેલેરી બની છે. હવે સ્પેસ ગેલેરી બનવા જઈ રહી છે. જેમાં ઇન સ્પેસનો (In Space)મોટો ભાગ હશે. સ્પેસ ગેલેરી થકી લોકો વર્ચ્યુઅલ સ્પેસમાં જઈ શકશે. વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન પ્રત્યે રસ-રુચિ કેળવવામાં, સામાન્ય માણસને વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન આપવામાં અને પર્યટનની દ્રષ્ટિએ પણ સાયન્સ સિટી સ્પેસ ગેલેરી (Space Gallery in Science City) એક કદમ આગળ વધશે.

એન્જીનિયરિંગના વિધાર્થીઓ માટે 'સ્પેસ' -મળતી માહિતી પ્રમાણે ઇન સ્પેસ (In Space) ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાઈને એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને સેટેલાઈટ જેવા સ્પેસ ઉપકરણો બનાવતા શીખવશે. આ માટે તેનો અભ્યાસક્રમ પણ જાહેર કરવામાં આવશે. એટલે કે એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ માટે હવે સ્પેસનું નવું ક્ષેત્ર ખુલશે. પશ્ચિમના દેશોની જેમ સ્પેસ વિજ્ઞાનક્ષેત્રે ભારત ખાનગીકરણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જેમાં સામાન્ય માણસ પણ પોતાનો ભાગ ભજવી શકશે.