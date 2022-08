સિયોલ દક્ષિણ કોરિયન ટેકનીકના દિગ્ગજ સેમસંગના બહુપ્રતિક્ષિત ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન ગેલેક્સી એસ23 અલ્ટ્રામાં 200 મેગાપિક્સલનો મુખ્ય કેમેરા હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. ફોન (Samsung Galaxy S23 Ultra smartphone) આવતા વર્ષે લોન્ચ થવાની શક્યતા છે. ET ન્યૂઝ અનુસાર, સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (Samsung Electronics) ના મોબાઇલ એક્સપિરિયન્સ (Mobile Experience division) વિભાગે અગ્રણી કેમેરા ભાગીદારો સાથે પુષ્ટિ કરતી માહિતી શેર કરી છે કે, તે તાજેતરમાં Galaxy S23 પર 200 MPનો કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરશે. સેમસંગ ગેલેક્સી એસ23 અલ્ટ્રા સ્માર્ટફોન 200 એમપી 2023માં લોન્ચ થશે.

સેમસંગ ગેલેક્સી S23 અલ્ટ્રા સ્માર્ટફોન સેમસંગ ઈલેક્ટ્રોનિક્સે વિકાસ અને અંદાજિત ઉત્પાદન યોજનાઓની વિગતો જાહેર કરી અને કેટલીક કંપનીઓને 200 મિલિયન પિક્સેલ કેમેરા ભાગો વિકસાવવાની જવાબદારી સોંપી અને જરૂરી ભાગો વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું છે. તાજેતરમાં, ક્વાલકોમના સીઇઓ ક્રિસ્ટિયાનો એમોને જણાવ્યું હતું કે, ગેલેક્સી એસ23 સિરીઝ ફક્ત સ્નેપડ્રેગન 8 જનરલ 2નો ઉપયોગ કરશે.

200 MP કેમેરાનું ઉત્પાદન રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, સેમસંગ ઇલેક્ટ્રો મિકેનિક્સ અને સેમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 7 થી 3 ના રેશિયોમાં 200 MP કેમેરાનું ઉત્પાદન કરી રહ્યાં છે. જ્યારે નીચલા સ્તરે ઉત્પાદનો પર 200 મિલિયન પિક્સેલ કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સપ્લાય ચેઇન અન્ય ભાગોના સપ્લાયર્સ સુધી વિસ્તરે તેવી અપેક્ષા છે. IANS

