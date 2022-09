નવી દિલ્હી ડેસ્કટોપ માટે ગૂગલ ક્રોમમાં બગ વિશે (bug in mozilla firefox browser) વપરાશકર્તાઓને ચેતવણી આપ્યા પછી, ભારતીય કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમે હવે મોઝિલા ફાયરફોક્સ ઉત્પાદનોમાં સંખ્યાબંધ નબળાઈઓ સામે ચેતવણી આપી છે, જે હેકર્સને ઉપકરણો અને ઉપકરણોને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. સિસ્ટમ સાથે ચેડા કરી શકે છે. CERT In એ તેની નવી એડવાઈઝરીમાં જણાવ્યું છે કે, Mozilla Firefox બ્રાઉઝરમાં બગ રિમોટ હુમલાખોરને સુરક્ષા પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવા, મનસ્વી કોડ ચલાવવા અને લક્ષ્ય સિસ્ટમ પર સેવા હુમલાઓને નકારવાની (mozilla firefox browser bug it ministry cyber agency certin advisory warning bug) મંજૂરી આપી શકે છે.

અપડેટ કરવાની સલાહ સાયબર એજન્સીએ સમજાવ્યું, આ નબળાઈઓ મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં XSLT એરર હેન્ડલિંગના દુરુપયોગ, XSLT દસ્તાવેજનો સંદર્ભ આપતા ક્રોસ ઓરિજિન આઈફ્રેમના કારણે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, પરિણામે બ્રાઉઝર એન્જિનમાં ઉપયોગ પછી મુક્ત ભૂલો અને મેમરી સેફ્ટી બગ્સ છે. દૂરસ્થ હુમલાખોર પીડિતને ખાસ રચિત વેબ વિનંતી ખોલવા માટે સમજાવીને આ નબળાઈઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. CERT In, જે IT મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, તેણે વપરાશકર્તાઓને નવીનતમ Mozilla Firefox સંસ્કરણો પર અપડેટ કરવાની સલાહ આપી છે.

ચેતવણી આપી CERTIN ને ઓપન સોર્સ કોડિંગ પ્લેટફોર્મ Drupal (Open source coding platform Drupal) માં એક નબળાઈ પણ મળી કે, જે હુમલાખોરને લક્ષ્ય સિસ્ટમ પર સુરક્ષા પ્રતિબંધોને બાયપાસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. તેણે ચેતવણી આપી હતી કે, આ નબળાઈનો સફળ ઉપયોગ હુમલાખોરને લક્ષિત સિસ્ટમ પર સુરક્ષા પ્રતિબંધો (માન્ય ચુકવણી વિગતો લીક કરવા અને અમાન્ય ચુકવણી વિગતો સ્વીકારવા)ને બાયપાસ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. ગયા અઠવાડિયે, સાયબર એજન્સીએ વપરાશકર્તાઓને ડેસ્કટોપ માટે Google Chrome માં કેટલીક નબળાઈઓ વિશે ચેતવણી આપી હતી, જે જોખમમાં રહેલા ઠગને તેમના કમ્પ્યુટર્સ સુધી પહોંચવાની મંજૂરી આપી શકે છે