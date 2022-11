ગુવાહાટીઃ ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (Telecom Regulatory Authority of India)ના ચેરપર્સન ડૉ. પી.ડી. વાઘેલાએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, 5G ટેક્નોલોજીની રજૂઆત ભારતને ડિજિટલ સશક્તિકરણના લક્ષ્યને હાંસલ કરવામાં અને લોકોની સુખાકારીમાં સુધારો કરવામાં સક્ષમ (5G will improve network performance in India) બનાવશે. "5G ટેક્નોલોજી નેટવર્ક કામગીરીમાં નોંધપાત્ર સુધારાઓ પ્રદાન કરશે અને દેશને અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિના માર્ગ પર મૂકીને ઉદ્યોગો અને સમાજમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. 5G વિવિધ ઉદ્યોગો અને સમગ્ર અર્થતંત્ર પર વ્યાપક અસર કરશે," તેમણે અહીં એક વર્કશોપમાં જણાવ્યું હતું.

ડિજિટલ ઈન્ડિયા: વાઘેલાએ એમ પણ કહ્યું કે, ભારત હવે 117 કરોડ ટેલિકોમ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 825 મિલિયન બ્રોડબેન્ડ ગ્રાહકો સાથે વિશ્વનું બીજું સૌથી મોટું ટેલિકોમ માર્કેટ છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારતે બે બાબતો માટે ટેક્નોલોજીને મુખ્ય તત્વ તરીકે માની છે. એક ઝડપી આર્થિક વૃદ્ધિ માટે અને બીજી સામાજિક અને ડિજિટલ સમાવેશ માટે. તેમના મતે, ડિજિટલ ઈન્ડિયા પ્રોગ્રામે ટેક્નોલોજીના ઉપયોગને વિસ્તારવામાં ઘણી મદદ કરી છે અને ડિજિટલ ઈન્ડિયા પ્રોફાઇલમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારે પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે.

TRAIના વડાએ એ પણ પ્રકાશિત કર્યું કે, કેવી રીતે હિતધારકો ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં સમસ્યાઓ અને પડકારોને ધ્યાનમાં લઈને 5G ડિપ્લોયમેન્ટ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોલઆઉટને ઝડપી બનાવવા માટે સહકાર આપી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, સરકારનું મુખ્ય ધ્યાન સમાજના દરેક વર્ગને કોઈપણ કિંમતે કનેક્ટિવિટી મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેકને ઈન્ટરનેટ અને ડિજિટલ એક્સેસ પૂરી પાડવાનું છે, જેમાં વંચિત લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ માટે નવી ડિજિટલ ટેક્નોલોજી અપનાવવાની જરૂરિયાત વિશે વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અર્થતંત્ર અને સામાજિક જીવનનું ડિજિટલાઇઝેશન આજના વિશ્વમાં અત્યંત મહત્ત્વનું છે. ડિજિટલ સાક્ષરતા અને ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું કે, ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ અને દરેક ઘર સુધી કનેક્ટિવિટી આવશ્યક છે. આ એકમાત્ર રસ્તો છે, જે સામાન્ય નાગરિક અર્થતંત્રમાં ઉપલબ્ધ તકોને શોધવા માટે સક્ષમ બને છે. (IANS)