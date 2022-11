તમિલનાડુ: તમિલનાડુના નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી, ત્રિચીના પ્રોફેસરે "ફ્યુરબોટ" નામનું બહુહેતુક ફર્નિચર ડિઝાઇન (NIT made multipurpose rescue boat called Fureboat) કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ પૂર દરમિયાન લોકોના મૂલ્યવાન જીવનને બચાવવા માટે લાઇફબોટ તરીકે કરી શકાય છે.

એક રસપ્રદ ઉત્પાદન છે: આ વિશિષ્ટ શોધનો ઉપયોગ સામાન્ય ફર્નિચર જેવા કે પલંગ, કબાટ અને ડાઇનિંગ ટેબલ તરીકે થઈ શકે છે અને પૂર જેવી કટોકટી દરમિયાન જીવન અને કીમતી વસ્તુઓનું રક્ષણ કરી શકે છે. 'ફ્યુરબોટ'ની શોધ કરનાર મુથુકુમારને જણાવ્યું હતું કે, પૂરના કિસ્સામાં તેનો ઉપયોગ બહુ-પરિમાણીય વિસ્તારો અને સ્થળોએ થઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ લોકોને હોસ્પિટલોમાંથી બહાર કાઢવા માટે થઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ પ્રાણીઓને ખસેડવા માટેના સાધન તરીકે પણ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જેઓ તકલીફમાં છે. તેથી તે એક ખૂબ જ રસપ્રદ ઉત્પાદન છે. તે પરિવહનનું ખૂબ જ સરળ મોડ છે. તેનો ઉપયોગ સરળતાથી કરી શકાય છે.

કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં ઉપયોગી: NIT (National Institute of Technology Trichy) તિરુચિરાપલ્લીના ડાયરેક્ટર ડૉ. અકિલાએ જણાવ્યું હતું કે, બોટનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને તેની પેટન્ટ પણ ફાઇલ કરવામાં આવી છે. અમારા પ્રોફેસરોમાંના એક ડૉ. મુથુકુમારન, ફર્નિચરના ટુકડાને ડિઝાઇન કરવા માટે વપરાતી સામગ્રી પર સંશોધન કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ નિયમિત દિવસોમાં ફર્નિચર તરીકે થઈ શકે છે અને કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં જેનો ઉપયોગ બોટ તરીકે થઈ શકે છે. ડો.અકિલાએ જણાવ્યું હતું કે, આનું પ્રદર્શન અને પેટન્ટ થઈ ચૂક્યું છે.

ફ્લિપિંગ તરીકે ઉપયોગ: તેણીએ કહ્યું કે, બહુહેતુક ફર્નિચર ગ્લાસ ફાઇબર અથવા કોઈપણ હળવા વજનની સામગ્રી સાથે પોલિમર મેટ્રિક્સથી બનેલું છે. સ્ટીલ સાથેના વાંસનો મજબૂતીકરણ/ફ્રેમ તરીકે મજબૂતાઈ પૂરી પાડવા માટે ઉપયોગ થતો હતો. જો તમે નિયમિત દિવસોમાં આ વિશિષ્ટ ફર્નિચર લો છો તો તેનો ઉપયોગ ટેબલ તરીકે થઈ શકે છે પરંતુ પૂર જેવી કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં, હાલમાં ચેન્નાઈ પણ પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે, તે સમયે તેનો ઉપયોગ બોટ (table can be tuned as boat during emergency) તરીકે કરી શકાય છે. ફ્લિપિંગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.