નવી દિલ્હી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે કહ્યું હતું કે 5G ટેક્નોલોજી માટે દેશની રાહ પૂરી થઈ ગઈ છે અને ડિજિટલ ઈન્ડિયાના 5G network benifits લાભો ટૂંક સમયમાં દરેક ગામ સુધી પહોંચશે. 75મા સ્વતંત્રતા દિવસ પર લાલ કિલ્લા પરથી PM Modi red fort speech on 75 th indipendence day રાષ્ટ્રને સંબોધતા મોદીએ કહ્યું કે ભારતનું ટેકેડ TEKED અહીં 5G અને સેમિકન્ડક્ટર અને મોબાઈલ ફોન technology decade ઉત્પાદન પર સ્થાનિક ભાર સાથે છે. 5G network benifits told by PM Modi in 75 independence day speech.

5G યુગની શરૂઆત વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી Prime minister nrendra modi speech on 75 idependence day red fort તેમના ભાષણ દરમિયાન કહ્યું હતું કે, અમે ડિજિટલ ઇન્ડિયા દ્વારા પાયાના સ્તરે ક્રાંતિ લાવી રહ્યા છીએ અને ટૂંક સમયમાં દરેક ગામને ડિજિટલ બનાવવામાં આવશે. કારણ કે આપણે 5G યુગની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ગામડાઓમાં 5G, સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ OFC સાથે, અમે ડિજિટલ ઈન્ડિયા દ્વારા પાયાના સ્તરે ક્રાંતિ લાવી રહ્યા છીએ. વડાપ્રધાનના 29 સપ્ટેમ્બરે india mobile congress IMC દરમિયાન સત્તાવાર રીતે 5G નેટવર્ક લોન્ચ કરે તેવી શક્યતા છે.

5G 1 મહિનામાં શરૂ નરેન્દ્ર મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ડિજિટલ પેમેન્ટ્સથી માંડીને મોબાઇલ અને સેમિકન્ડક્ટર નિર્માણ સુધી અમે પરિવર્તનના સમયમાં છીએ જે એક યુગમાં થાય છે. ડિજિટલ યુગ આપણી આજુબાજુ બદલાઈ રહ્યું છે. તેઓએ માહિતી આપી કે, રાજકારણ, અર્થતંત્ર અને સમાજને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી છે. મોદીએ કહ્યું, ભારત એક મહત્વાકાંક્ષી સમાજ છે જ્યાં સામૂહિક ભાવનાથી પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. 5G સ્પેક્ટ્રમની સફળ હરાજી 5G spectrum auction પછી, દેશમાં બહુપ્રતીક્ષિત હાઇ સ્પીડ 5G મોબાઇલ સેવાઓ લગભગ 1 મહિનામાં શરૂ થવાની સંભાવના છે.

ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત મોદીએ કહ્યું કે, ભારતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ પાયાના સ્તરેથી આવશે અને આપણા સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો, શેર વિક્રેતાઓ અને અસંગઠિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાવાળાઓને વધુ મજબુત કરવાની જરૂરત છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ભ્રષ્ટાચાર સામે પૂરા જોશથી લડવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આપણે ભ્રષ્ટાચાર સામે આપણી પૂરી શક્તિથી લડવું પડશે. છેલ્લા આઠ વર્ષમાં આધાર કાર્ડ, ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર Director benefit transfer DBT અને મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને 2 લાખ કરોડ રૂપિયા Rs 2 lakh crore of black money નું કાળું નાણું શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે.