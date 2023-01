લંડન (યુકે): યુકેની સંસદના હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સના સભ્ય લોર્ડ રામી રેન્જરે બુધવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર હુમલો કરતી નવી શ્રેણી અંગે બીબીસીની ટીકા કરી હતી. બીબીસીના પક્ષપાતી અહેવાલની નિંદા કરતા, તેમણે ટ્વિટ કર્યું, "@BBCNews તમે એક અબજથી વધુ ભારતીયોને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. BBC લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલા @PMOIndia ભારતીય પોલીસ અને ભારતીય ન્યાયતંત્રનું અપમાન કરે છે. અમે રમખાણો અને જાનહાનિની ​​નિંદા કરીએ છીએ અને તમારા પક્ષપાતી અહેવાલની પણ નિંદા કરીએ છીએ."

વિવાદાસ્પદ નીતિઓની શ્રેણી: બ્રિટિશ બ્રોડકાસ્ટર બીબીસી ટુ પર તેની બે ભાગની શ્રેણી "ઈન્ડિયા: ધ મોદી ક્વેશ્ચન" ને લઈને ચર્ચામાં આવ્યું હતું. બીબીસીએ તેની શ્રેણીમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતના મુસ્લિમ લઘુમતી વચ્ચે તણાવ છે અને 2002ના રમખાણોમાં તેમની ભૂમિકાના દાવાઓની તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. આ શ્રેણીમાં નરેન્દ્ર મોદી, કાર્યાલયમાં હતા ત્યારે, ભારતની મુસ્લિમ વસ્તી પ્રત્યે તેમની સરકારના વલણ વિશે સતત આક્ષેપો અને વિવાદાસ્પદ નીતિઓની શ્રેણી કેવી રીતે અમલમાં મૂકતા રહ્યા છે તે તપાસવાનો હેતુ છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ તપાસ કરશે કે PM મોદીએ મુસ્લિમો પર અત્યાચાર વધારવા માટે 2019ની ચૂંટણી જીત્યા પછી કેટલા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા, જેમાં "કલમ 370 હેઠળ કાશ્મીરને આપવામાં આવેલ વિશેષ દરજ્જો હટાવવા" અને "નાગરિકતા કાયદો વગેરે"નો સમાવેશ થાય છે.

30 લાખ લોકોના મૃત્યુ: પક્ષપાતી રિપોર્ટિંગ પર પોટશૉટ લેતા, ભારતીય મૂળના ઘણા લોકોએ બીબીસીને 1943ના બંગાળના દુષ્કાળ પર શ્રેણી ચલાવવાનું સૂચન કર્યું, જેના પરિણામે કુપોષણ અથવા રોગને કારણે લગભગ 30 લાખ લોકોના મૃત્યુ થયા હતાં. ટ્વિટર પર તેમાંથી એકે બીબીસીને બંગાળના દુકાળ પર "યુકે: ધ ચર્ચિલ પ્રશ્ન" નામની શ્રેણી ચલાવવાનું સૂચન કર્યું. ત્યારપછી યુકેના વડા પ્રધાન વિન્સ્ટન ચર્ચિલે, પશ્ચિમી યુદ્ધના પ્રયાસના ભાગરૂપે, બ્રિટન અને યુરોપમાં પહેલેથી જ સારી રીતે પૂરા પાડવામાં આવેલા બ્રિટિશ સૈનિકો અને ભંડારોને ભૂખે મરતા ભારતીયોમાંથી ખોરાકને ડાયવર્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

બ્રિટન લગભગ માપદંડોમાં ભારતથી પાછળ: દરમિયાન અન્ય એક ટ્વિટર યુઝરે બીબીસીને યુકેની સમસ્યાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી કારણ કે બ્રિટન લગભગ માપદંડોમાં ભારતથી પાછળ છે. તાજેતરમાં, ભારત યુનાઇટેડ કિંગડમને હરાવીને વિશ્વની પાંચમી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની છે અને દાયકાના અંત સુધીમાં ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાની તૈયારીમાં છે. હવે ભારત ડોલરના સંદર્ભમાં અર્થતંત્રના કદના સંદર્ભમાં માત્ર ચાર દેશોથી પાછળ છે. જે દેશોનું અર્થતંત્ર ભારત કરતાં મોટું છે તે છે - અમેરિકા, ચીન, જાપાન અને જર્મની.(member of House of Lords of UK Parliament)