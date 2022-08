વોશિંગ્ટન Washington અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુલિવને US National Security Adviser Jack Sullivan કહ્યું છે કે પ્રખ્યાત લેખક સલમાન રશ્દી Author Salman Rushdie પર હત્યાનો પ્રયાસ ભયાનક અને દુઃખદ છે. બુકર પ્રાઈઝ વિજેતા Booker Prize Winner રશ્દી, 75, શુક્રવારે પશ્ચિમ ન્યૂ યોર્કમાં ચૌટૌક્વા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં Western New York Chautauqua Institute એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમનું પ્રવચન શરૂ કરવાના હતા ત્યારે એક વ્યક્તિ સ્ટેજ પર ચઢી ગયો અને રશ્દીને મુક્કો માર્યો અને છરી વડે હુમલો કર્યો. રશ્દીને ગરદનમાં ઈજા છે. તે સમયે કાર્યક્રમમાં તેમનો પરિચય કરાવવામાં આવી રહ્યો હતો.

લોહીથી લથબથ લોહીથી લથબથ રશ્દીને ઉત્તરપશ્ચિમ પેન્સિલવેનિયાની એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો She was admitted to a hospital in northwestern Pennsylvania જ્યાં તેની સર્જરી કરવામાં આવી. રશ્દીના વિવાદાસ્પદ પુસ્તક ધ સેટેનિક વર્સેજ પર ઈરાનમાં 1988થી પ્રતિબંધ છે. આ સંદર્ભમાં ઈરાનના તત્કાલિન સર્વોચ્ચ ધાર્મિક નેતા આયાતુલ્લા રૂહુલ્લાહ ખુમેનીએ રશ્દીને મૃત્યુદંડનો ફતવો બહાર પાડ્યો હતો.

નિંદાત્મક હુમલો લેખક પર હુમલાના કલાકો પછી, સુલિવને કહ્યું, "આજે, દેશ અને વિશ્વએ પ્રખ્યાત લેખક, સલમાન રશ્દી પર નિંદાત્મક હુમલો જોયો. આ હિંસક કૃત્ય નિંદનીય છે. બિડેન હેરિસ Biden Harris વહીવટીતંત્રમાં આપણે બધા તેના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ, તેમણે એક નિવેદનમાં કહ્યું. અમે સારા હેતુવાળા નાગરિકો અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના આભારી છીએ જેમણે હુમલા પછી સલમાન રશ્દીને મદદ કરવા માટે ઝડપથી અને અસરકારક રીતે કામ કર્યું.

હુમલાખોરની ઓળખ તે જ સમયે, મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સલમાન રશ્દી પર હુમલો કરવા બદલ અટકાયત કરાયેલ 24 વર્ષીય શંકાસ્પદ શિયા ઉગ્રવાદીઓ અને ઈરાનના ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના ઉદ્દેશ્યો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતો હતો. ન્યુ યોર્ક સ્ટેટ પોલીસે શંકાસ્પદની ઓળખ ફેરવ્યુ ન્યુ જર્સી ના હદી મતાર તરીકે કરી હતી, પરંતુ હુમલાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે માતરની નાગરિકતા અને તેની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિની હજુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ઈરાકી ઉગ્રવાદીના ફોટોગ્રાફ્સ એનબીસી ન્યૂઝે આ કેસની જાણકારી ધરાવતા કાયદા અમલીકરણ અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે માતરના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટની પ્રાથમિક તપાસ દર્શાવે છે કે તે શિયા ઉગ્રવાદ અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના હેતુઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે. એનબીસી ન્યૂઝ એ અહેવાલ આપ્યો છે કે માતર અને ઇસ્લામિક ક્રાંતિકારી સાથે સીધો સંબંધ હજુ સુધી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી, કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને માર્યા ગયેલા ઈરાની કમાન્ડર કાસીમ સુલેમાની અને ઈરાની શાસન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા ઈરાકી ઉગ્રવાદીના ફોટોગ્રાફ્સ માતરના સેલ ફોનની મેસેજિંગ એપ થી પ્રાપ્ત થઈ છે.

એન્ડ્રુ વિલી ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ શ્દી હજુ કંઈ કહી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. લેખકના એજન્ટ, એન્ડ્રુ વિલીએ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સને જણાવ્યું હતું કે તેને શંકા છે કે તેણે એક આંખ ગુમાવી દેશે, હાથ પર ઈજા થઈ છે અને તેને લીવરમાં છરા મારવામાં આવ્યો છે. રશ્દીએ બ્રિટનમાં પોલીસ સુરક્ષા હેઠળ 10 વર્ષ વિતાવ્યા. તે 2000થી અમેરિકામાં રહે છે.