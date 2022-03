કિવ: આજે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધનો 22મો દિવસ (22st day of the Russia Ukraine war) છે. યુક્રેનના કિવમાં રશિયાના તોપમારાથી શહેરના પડોશમાં આવેલા પોડિલમાં અનેક મકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સકીએ (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) US સંસદને રશિયા સામે યુક્રેનની લડાઈમાં વધુ મદદની અપીલ કરી છે.

USના રાષ્ટ્રપતિ બાઈડને પુતિનને 'યુદ્ધ અપરાધી' ગણાવ્યો : અમેરિકના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડને (US President Joe Biden) કહ્યું કે, અમેરિકા યુક્રેનને વધુ આપવા જઈ રહ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ યુક્રેન પર આક્રમણ માટે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને (Russian President Vladimir Putin) 'યુદ્ધ અપરાધી' ગણાવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે યુક્રેન પર હુમલા બાદ કોઈપણ અમેરિકી અધિકારી દ્વારા પુતિન અને રશિયન કાર્યવાહીની આ સૌથી તીખી નિંદા છે. તે જ સમયે, પોપ ફ્રાન્સિસે રુસો-યુક્રેન યુદ્ધની મધ્યમાં રશિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચના વડા સાથેના વિડિયો કૉલ દરમિયાન, ધાર્મિક ઉપદેશકોને રાજકારણ નહીં પણ શાંતિ શીખવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.

આ પણ વાંચો: રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદીની ઓફર પર અમેરિકાએ કહ્યું- ઈતિહાસ ભારતને ખોટી બાજુએ મૂકી દેશે

અમેરિકા યુક્રેનને મદદ કરશે : યુદ્ધની વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડને (US President Joe Biden) કહ્યું કે, રશિયા વિરુદ્ધ, US તેના સંરક્ષણમાં મદદ કરવા માટે યુક્રેનને વધુ એન્ટી એરક્રાફ્ટ વાહનો, હથિયારો અને ડ્રોન મોકલી રહ્યું છે. "અમે યુક્રેનને આવનારા તમામ મુશ્કેલ દિવસોમાં લડવા અને પોતાનો બચાવ કરવા માટે શસ્ત્રો આપવા જઈ રહ્યા છીએ." યુક્રેનના પ્રમુખ વોલોડીમીર ઝેલેન્સ્કીએ (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) બુધવારે પર્લ હાર્બર અને સપ્ટેમ્બર 11, 2001ના આતંકવાદી હુમલાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યારે યુક્રેનની રશિયા સામેની લડાઈમાં US સંસદ પાસેથી વધુ મદદની અપીલ કરી છે. જો કે, તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેમના દેશ પર નો-ફ્લાય ઝોનની ઘોષણા શક્ય નથી.

ઝેલેન્સકીએ કહ્યું USએ રશિયન ધારાસભ્યો પર પ્રતિબંધો લાદવા જોઈએ : અમેરિકા સંસદ સંકુલમાં તેમના જીવંત પ્રસારણ સંબોધનમાં, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે, યુએસએ રશિયન ધારાસભ્યો પર પ્રતિબંધો લાદવા જોઈએ અને રશિયાથી આયાત બંધ કરવી જોઈએ. ઉપરાંત, તેમણે સંસદસભ્યોથી ભરેલા ઓડિટોરિયમમાં તેમના દેશમાં યુદ્ધના કારણે થયેલા વિનાશ અને વિનાશનો હૃદયસ્પર્શી વિડિયો બતાવ્યો. ઝેલેન્સકીના સંબોધનના કલાકો પછી, બિડેને કહ્યું કે યુએસ યુક્રેનને વધુ આપવા જઈ રહ્યું છે. જો કે, નો-ફ્લાય ઝોન જાહેર કરવાનો આગ્રહ રાખવાને બદલે, ઝેલેન્સકીએ (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) રશિયન હુમલાને (Ukraine Russia invasion) રોકવા માટે લશ્કરી મદદ માંગી. નોંધનીય છે કે વ્હાઇટ હાઉસે નો-ફ્લાય ઝોન જાહેર કરવાની ઝેલેન્સકીની વિનંતીને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવી : યુક્રેનની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. આ બેઠકમાં અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, અલ્બેનિયા, આયર્લેન્ડ નોર્વે સામેલ થશે.

આ પણ વાંચો: અમેરિકા પર રશિયાનો મોટો આરોપ - યુક્રેનમાં જંગી ફંડિંગથી જૈવિક હથિયારો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે

સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સર્વોચ્ચ અદાલતે રશિયાને યુક્રેનમાં યુદ્ધ રોકવાનો આદેશ આપ્યો : રશિયા જ્યાં ગોળીબાર કરી રહ્યું છે તે શહેરના કેન્દ્રની ઉત્તરે અને કહેવાતી સરકારી ઈમારતથી અઢી કિલોમીટર દૂર સ્થિત છે જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન, ઓફિસો અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ ઓફિસો આવેલી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સર્વોચ્ચ અદાલતે બુધવારે રશિયાને યુક્રેનમાં યુદ્ધ રોકવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે ઘણા લોકોને શંકા છે કે રશિયા તેનું પાલન કરશે. બે અઠવાડિયા પહેલા, યુક્રેને ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઑફ જસ્ટિસના (International Court of Justice) હસ્તક્ષેપની વિનંતી કરી, એવી દલીલ કરી કે રશિયાએ નરસંહારનો ખોટો આરોપ લગાવીને 1948 નરસંહાર સંધિનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને નરસંહારની આડમાં તેના પર હુમલો કર્યો હતો. કોર્ટના પ્રમુખ, યુએસ જજ જ્હોન ઇ. ડોનોગુએ કહ્યું કે રશિયન ફેડરેશને 24 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ શરૂ થયેલા લશ્કરી ઓપરેશનને તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ. જે દેશો આ કોર્ટના આદેશનું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તેમનો કેસ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદને મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં રશિયાને વીટોનો અધિકાર છે.