સંયુક્ત રાષ્ટ્ર:સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં (At the meeting of the United Nations Security Council) રશિયાએ અમેરિકા પર આરોપ લગાવ્યો છે (Russia blames US). રશિયાનું કહેવું છે કે યુએસ યુક્રેનના જૈવિક પ્રોજેક્ટ(Biological project)ને ફંડ આપી રહ્યું છે. રશિયાના આ આરોપ પર અમેરિકાના જવાબની રાહ જોવાઈ રહી છે. યુક્રેનમાં જૈવિક પ્રયોગશાળાઓના મુદ્દે રશિયાએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠક બોલાવી. જેના પર ભારતે કહ્યું છે કે, જૈવિક અને ઝેરી શસ્ત્રો સંમેલન હેઠળની જવાબદારીઓ સંબંધિત મુદ્દાઓ સંબંધિત પક્ષો વચ્ચે પરામર્શ અને સહકાર દ્વારા ઉકેલવા જોઈએ. મોસ્કોએ શરૂઆતમાં દાવો કર્યો હતો કે તેના આક્રમણકારી દળોને યુક્રેનમાં જૈવિક શસ્ત્રોના સંશોધનને (Biological weapons research in Ukraine) છુપાવવાના ઉતાવળા પ્રયાસોના પુરાવા મળ્યા છે.

યુક્રેન અમેરિકાની મદદથી રાસાયણિક અને જૈવિક પ્રયોગશાળાઓ ચલાવી રહ્યું છે: રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા

રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા મારિયા ઝખારોવાએ દાવો કર્યો હતો કે, યુક્રેન અમેરિકાની મદદથી રાસાયણિક અને જૈવિક પ્રયોગશાળાઓ ચલાવી રહ્યું છે. જો કે, યુએસ પ્રમુખ જો બિડેનના વહીવટીતંત્રે આ દાવાઓને ફગાવી દીધા છે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી જેન સાકીએ કહ્યું કે, રશિયાના દાવાઓ પાયાવિહોણા છે. તેમણે બુધવારે ચેતવણી આપી હતી કે રશિયા યુક્રેન વિરુદ્ધ રાસાયણિક અથવા જૈવિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તે રશિયા દ્વારા યુક્રેન પરના તેના પૂર્વ આયોજિત, ઉશ્કેરણી વિનાના અને બિનજરૂરી હુમલાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે એક કાવતરું હતું, સાકીએ ટિ્વટ કર્યું હતું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં અન્ય એક રશિયન ડેપ્યુટી એમ્બેસેડર, દિમિત્રી ચમાકોવ, બુધવારે સમાન આરોપ લગાવ્યો, પશ્ચિમી મીડિયાને "યુક્રેનમાં કાર્યરત ગુપ્ત જૈવિક પ્રયોગશાળાઓ વિશેના સમાચાર" બતાવવા વિનંતી કરી.

રશિયાની વિનંતી પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે શુક્રવારે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું

મોસ્કોના દાવા પર ચર્ચા કરવા માટે રશિયાની વિનંતી પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે શુક્રવારે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ ખાતે યુએસ મિશનના પ્રવક્તા ઓલિવિયા ડાલ્ટને જણાવ્યું હતું કે યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ તેને "તેમના પ્રચારને પ્રોત્સાહન આપવાનું સ્થળ" બનવા દેશે નહીં. તે જ સમયે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ ટી.એસ તિરુમૂર્તિએ કહ્યું, અમે યુક્રેનની સ્થિતિ અંગે વારંવાર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. દેશોના તાજેતરના નિવેદનો અને યુક્રેન સંબંધિત જૈવિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે વિસ્તૃત માહિતીને ધ્યાનમાં લીધી છે.

ભારતે શું કહ્યું ?

આ સંદર્ભમાં, અમે ભારત જૈવિક અને ઝેરી શસ્ત્રો સંમેલનને મુખ્ય વૈશ્વિક અને બિન-ભેદભાવ વિનાના નિઃશસ્ત્રીકરણ સંમેલન તરીકે જે મહત્વ આપે છે તે રેખાંકિત કરવા માંગીએ છીએ જે સામૂહિક વિનાશના શસ્ત્રોની સંપૂર્ણ શ્રેણીને પ્રતિબંધિત કરે છે, તિરુમૂર્તિએ જણાવ્યું હતું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના પ્રતિનિધિએ કહ્યું કે જૈવિક અને ઝેરી શસ્ત્રો સંમેલન હેઠળ તેની જોગવાઈઓને યોગ્ય ભાવના અને વલણમાં લાગુ કરવી જોઈએ. તે જ સમયે, ચાઇના ચાઇના ગ્લોબલ ટેલિવિઝન નેટવર્કની વેબસાઇટ પર આ દાવાને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. તેનું શીર્ષક છે, રશિયા યુક્રેનમાં યુએસ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ બાયો-પ્રોગ્રામના પુરાવા જાહેર કરે છે અને ચીન યુક્રેનમાં બાયો-લેબ વિશે વધુ માહિતી જાહેર કરવા યુએસને વિનંતી કરે છે. ચીનની કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના ગ્લોબલ ટાઈમ્સ અખબારે ગુરુવારે એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો જેનું શીર્ષક હતું કે "અમેરિકાએ યુક્રેનમાં તેની બાયોલેબોરેટરીને અફવાઓથી ખંડિત કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ શું આપણે તેના પર વિશ્વાસ કરી શકીએ?

ચીન યુક્રેનમાં જૈવિક પ્રયોગશાળા હોવાના રશિયન દાવાને ફેલાવી રહ્યું છે

ચીન ક્રેમલિનના ઉશ્કેરણીજનક અને પાયાવિહોણા દાવાને ફેલાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે કે યુએસ યુક્રેનમાં જૈવિક શસ્ત્રોની પ્રયોગશાળાઓને ભંડોળ પૂરું પાડે છે કારણ કે રશિયા યુક્રેન પર તેના હુમલાને વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે. તેણે તત્પરતા દર્શાવી છે. તે જ સમયે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ કહ્યું કે તેના દાવાને સમર્થન આપતી કોઈ માહિતી મળી નથી.રશિયા અને ચીન વચ્ચેની ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ્ય રશિયન આક્રમણના તર્કને વધુ મજબૂત કરવાનો છે. બંને દેશોએ થોડા અઠવાડિયા પહેલા કહ્યું હતું કે તેમની વચ્ચે ભાગીદારીની કોઈ સીમા નથી. જોકે અમેરિકી અધિકારીઓએ તેને માહિતીને યુદ્ધ ગણાવ્યું છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે ઘણી વખત રશિયન દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો છે અને તપાસની માંગ કરી છે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઝાઓ લિજિયાને ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, "આ રશિયન લશ્કરી કાર્યવાહીએ યુક્રેનમાં અમેરિકન પ્રયોગશાળાઓના રહસ્યોને ઉજાગર કર્યા છે અને તે એવી વસ્તુ નથી કે જેની સાથે બેદરકારીથી વ્યવહાર કરી શકાય." જેને તેઓ કહીને ભ્રમિત કરી શકે છે કે ચીનનું નિવેદન અને રશિયાની શોધ પ્રચાર છે તે વાહિયાત અને હાસ્યાસ્પદ છે.

પેન્ટાગોન પ્રેસ સેક્રેટરી જ્હોન કિર્બીએ રશિયન દાવાને વાહિયાત ગણાવ્યો હતો

ખરેખર, પેન્ટાગોન પ્રેસ સેક્રેટરી જ્હોન કિર્બીએ રશિયન દાવાને વાહિયાત ગણાવ્યો હતો, પરંતુ સેનેટ ઇન્ટેલિજન્સ કમિટી સમક્ષ સીઆઈએના ડિરેક્ટર વિલિયમ બર્ન્સે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે રશિયા પોતે જ રાસાયણિક અથવા જૈવિક હુમલાનો આધાર બની શકે છે.જેની તૈયારી કરી રહ્યું છે જે પછી તે અમેરિકાને ટ્રાન્સફર કરશે. અથવા યુક્રેન. "તે એવી વસ્તુ છે જે તમે બધા સારી રીતે જાણો છો, તે રશિયાની રણનીતિનો એક ભાગ છે. "તેઓએ આ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ તેમના પોતાના નાગરિકો સામે કર્યો છે, તેઓએ સીરિયા અને અન્યત્ર તેમના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે, તેથી જેને અમે ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ," બર્ન્સે કહ્યું. રશિયા, ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ રાસાયણિક અથવા જૈવિક શસ્ત્રોના ઉપયોગ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ પર હસ્તાક્ષરકર્તા છે. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયનો અંદાજ છે કે રશિયાએ રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના દુશ્મનો સામે હત્યાના પ્રયાસો કરવા માટે રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો છે. રશિયા સીરિયામાં અસદ સરકારને પણ સમર્થન આપે છે, જેણે દાયકાઓ સુધી ચાલેલા ગૃહ યુદ્ધમાં તેના લોકો સામે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

રશિયાનો દાવો

મોસ્કોએ શરૂઆતમાં દાવો કર્યો હતો કે તેના આક્રમણકારી દળોને યુક્રેનમાં જૈવિક શસ્ત્રોના સંશોધનને છુપાવવાના ઉતાવળા પ્રયાસોના પુરાવા મળ્યા છે. રશિયન સૈન્યના રેડિયેશન, કેમિકલ અને જૈવિક સંરક્ષણ દળના વડા ઇગોર કિરિલોવે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે કિવ, ખાર્કિવ અને ઓડેસામાં યુએસ દ્વારા પ્રાયોજિત પ્રયોગશાળાઓ ખાસ કરીને રશિયનો અને અન્ય સ્લેવિક લોકોને નિશાન બનાવવા માટે રચાયેલ ખતરનાક જીવાણુઓ પર કામ કરી રહી છે. "અમે ઉચ્ચ સ્તરની સંભાવના સાથે કહી શકીએ છીએ કે યુ.એસ. અને તેના સાથીઓનું એક લક્ષ્ય વિવિધ વંશીય જૂથોને પસંદગીયુક્ત રીતે સંક્રમિત કરવામાં સક્ષમ બાયોએજન્ટ્સ બનાવવાનું છે," કિરીલોવે કહ્યું. રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેર્ગેઈ લવરોવે ગુરુવારે એવો જ દાવો કર્યો હતો અને આરોપ મૂક્યો હતો કે "યુક્રેનમાં યુએસ-નિર્દેશિત પ્રયોગશાળાઓ વંશીય રીતે લક્ષિત જૈવિક શસ્ત્રો વિકસાવવા માટે કામ કરી રહી છે". મોસ્કોના દાવા પર ચર્ચા કરવા માટે રશિયાની વિનંતી પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે શુક્રવારે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું છે. યુએનના પ્રવક્તા ઓલિવિયા ડાલ્ટએ કહ્યું હતું કે યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ તેને તેમના પ્રચારને પ્રોત્સાહન આપવાનો મોકો નહી આપે.

ચીન 'ચાઈના ગ્લોબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક'ની વેબસાઈટ પર આ દાવાને સક્રિયપણે પ્રમોટ કરી રહ્યું છે

ચીન 'ચાઈના ગ્લોબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક'ની વેબસાઈટ પર આ દાવાને સક્રિયપણે પ્રમોટ કરી રહ્યું છે. તેનું શીર્ષક છે, રશિયા યુક્રેનમાં યુએસ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ બાયો-પ્રોગ્રામના પુરાવા જાહેર કરે છે અને ચીન યુક્રેનમાં બાયો-લેબ વિશે વધુ માહિતી જાહેર કરવા યુએસને વિનંતી કરે છે. ચીનની કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના ગ્લોબલ ટાઈમ્સ અખબારે ગુરુવારે એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો જેનું શીર્ષક હતું કે "અમેરિકાએ યુક્રેનમાં તેની બાયોલેબોરેટરીને અફવાઓથી ખંડિત કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ શું આપણે તેના પર વિશ્વાસ કરી શકીએ?