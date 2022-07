બિલાસપુરઃ ફિલ્મ કલાકારોના ચાહકો ભલે દેશભરમાં વસે છે, પરંતુ ભગવાન જેવા હીરોને મહત્વ આપવું કંઈક અલગ જ લાગે છે. (Sanjay Dutt unique fan in Bilaspur) બિલાસપુરના એક વ્યક્તિએ ફિલ્મ અભિનેતા સંજય દત્ત સાથે ભગવાન જેવો વ્યવહાર કર્યો .Fan gave god status to Sanjay Dutt in Bilaspur) તેમનો દરેક જન્મદિવસ ઉત્સાહ સાથે ઉજવે છે. દર વર્ષે તેને મળવા અને તેની એક ઝલક મેળવવા મુંબઈ જાય છે. આ પાગલ ભલે ધાર્મિક તહેવાર હોય કે રાષ્ટ્રીય તહેવાર, સંજય દત્ત સાથે તેની તસવીર લગાવીને શહેરભરમાં પોસ્ટર લગાવે છે. આવી પાગલ વ્યક્તિ જે તેની વર્ષની કમાણીનો 25 ટકા સંજય દત્તના જન્મદિવસ પર સંજય દત્તના જન્મદિવસ પર ખર્ચ કરે છે.(craze of Sanju Baba of Bilaspur) હવે બિલાસપુરના લોકો આ વ્યક્તિને સંજુ બાબા તરીકે ઓળખવા ( Sanjay Dutt big fan in Chhattisgarh) લાગ્યા છે.

સંજય દત્તના ફેન કેમ બન્યાઃ ભારતમાં હીરો હીરોઈનને હંમેશા અલગ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. લોકો તેના કામ અને વ્યક્તિત્વથી ખુશ છે અને તેને પોતાનો આઇડલ માને છે, પરંતુ બિલાસપુરના રહેવાસી ચૂટ્ટુ અવસ્થીએ તેને પોતાનો ભગવાન બનાવી લીધો છે. ફિલ્મ અભિનેતા સંજય દત્તના ચટ્ટુ અવસ્થી એવા ચાહક છે જે દર વર્ષે તેમના જન્મદિવસથી લઈને ધાર્મિક તહેવારો અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો સુધી હજારો રૂપિયા ખર્ચે છે. તેમની દુકાનની સામે આખા વર્ષ દરમિયાન શુભકામનાઓના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવે છે. ચૂટ્ટુ અવસ્થી સંજય દત્તને સંજુ બાબા કહે છે. તીજના તહેવારોમાં, નગરજનોને તેમના વતી અને તેમના તરફથી અભિનંદનના સંદેશા સાથેના પોસ્ટરો શહેરભરમાં લગાવીને અભિનંદન આપવામાં આવે છે. ચૂટ્ટુ અવસ્થીએ સંજય દત્ત સાથે તેની તસવીર મૂકીને શહેરના રહેવાસીઓને તહેવારોની શુભેચ્છા પાઠવી છે. જ્યારે તે 13-14 વર્ષનો હતો ત્યારે સંજય દત્તની એક ફિલ્મ ‘ફતેહ’ આવી હતી. આ ફિલ્મમાં સંજય દત્તના પાત્રે તેને ઘણો પ્રભાવિત કર્યો હતો. સંજય દત્તે ફિલ્મ ‘ફતેહ’માં દેશભક્તનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સંજય દત્તના અભિનયએ ચૂટ્ટુ અવસ્થીને તેના દિવાના બનાવી દીધા હતા.

બર્થડે કેવી રીતે સેલિબ્રેટ કરે છે: ચુટ્ટુ અવસ્થી દર વર્ષે 29મી જુલાઈના રોજ સંજય દત્તનો જન્મદિવસ ઉજવે છે. આ દરમિયાન તે શહેરના ચોક, ચોક પર પોતાના જન્મદિવસના બેનરો, પોસ્ટરો લગાવે છે. કટ આઉટ તૈયાર કરો અને તેને તમારી દુકાનની સામે મૂકો. તેઓ સંજય દત્તના જન્મદિવસ પર એક મોટો કાર્યક્રમ કરે છે. ગાવાની સાથે, તેઓ કેક કાપે છે, અને મિત્રો સાથે મળીને શહેરના લોકોને કેકનું વિતરણ કરે છે. ચૂટ્ટુ અવસ્થી એક વર્ષમાં જેટલી કમાણી કરે છે? તેમાંથી 25 ટકા તે સંજય દત્તના જન્મદિવસ પર અનાથાશ્રમો, વૃદ્ધાશ્રમો અને ગરીબ લોકોને ભેટ અને ફળોનું વિતરણ કરીને ખર્ચ કરે છે.