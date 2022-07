હૈદરાબાદઃ યશરાજ બેનર હેઠળ 150 કરોડ રૂપિયાના બજેટમાં બનેલી ફિલ્મ 'શમશેરા' 22 જુલાઈએ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ માત્ર પાંચ દિવસમાં બોક્સ ઓફિસ પર ફેલ થઈ (Shamshera failed at the box office) ગઈ હતી. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન કરણ મલ્હોત્રાએ કર્યું છે. (Sanjay Dutt speaks out on Shamshera's Failure) કરણે સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મની નિષ્ફળતા પર એક લાંબી નોટ શેર કરી છે. આ નોટમાં તેણે ફિલ્મ ફ્લોપ થવાથી દુખી થવાની ઘણી વાતો લખી હતી. હવે ફિલ્મના મુખ્ય પાત્ર સંજય દત્તે પણ શમશેરાના ફ્લોપ પર મૌન તોડ્યું છે. કરણ બાદ સંજય દત્તે પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક લાંબી નોટ શેર કરી છે.

આ પણ વાંચો: 'શમશેરા' ફ્લોપ થતાં ડિરેક્ટર કરણ મલ્હોત્રાનું દર્દ, જાણો શું બોલ્યા

ફિલ્મો દર્શકોના મનોરંજન માટે હોય છે: સંજય દત્તે 'શમશેરા'ને ફ્લોપ ગણાવનારાઓને એક નોટ લખીને કહ્યું છે કે, 'ફિલ્મો એ જુસ્સાનું કામ છે, પેશન જે સ્ટોરી કહે છે, એવા પાત્રને આગળ લાવે છે જે તમે પહેલાં ક્યારેય ન મળ્યા હોય અને શમશેરા પણ તે સ્ટોરીઓમાંની એક છે. , આ ફિલ્મ લોહી, પરસેવા અને આંસુ વડે બનાવવામાં આવી છે, આ એક સપનું છે, જે અમે પડદા પર લાવ્યા છીએ, ફિલ્મો દર્શકોના મનોરંજન માટે હોય છે, અને ફિલ્મને તેના દર્શકો મળી જતા. પછી ભલે તે મોડું હોય કે વહેલું',

ફિલ્મમેકર તરીકે કરણની પ્રશંસા: સંજયે આગળ લખ્યું, શમશેરાને નફરત કરનારા ઘણા લોકો સામે આવ્યા છે, કેટલાક એવા લોકો છે જેમણે ફિલ્મ જોઈ પણ નથી અને મને એ વાતનું દુઃખ છે કે લોકો અમારી મહેનતનું સન્માન નથી કરતા, હું એક ફિલ્મમેકર તરીકે કરણની પ્રશંસા કરું છું. હું કરું છું અને તેનાથી પણ વધુ. તેથી એક માણસ તરીકે. મારી 40 વર્ષની લાંબી કારકિર્દીમાં મેં તેમની સાથે કામ કર્યું છે તે શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકોમાંના એક છે, તેમણે તેમના પાત્રો સાથે અજાયબીઓ કરી છે, હમ સાથ સાથ અગ્નિપથ જ્યાં તેમણે મને કાંચા ચીનાનો રોલ આપ્યો છે, તેમના કામ માટે આભાર, પદ્ધતિ અદ્ભુત છે. '

આ પણ વાંચો: જૂઓ તાપસી પન્નુ સામે ઘૂંટણિયા ટેકતા જોવા મળ્યા કિંગ ખાન

કરણે ફરી મારા પર વિશ્વાસ કર્યો : કરણના વખાણ કરતાં સંજયે વધુમાં કહ્યું કે, "કરણે ફરી મારા પર વિશ્વાસ કર્યો અને મને શમશેરામાં રોલ આપ્યો અને સમય ફરી મિશ્ર થયો અને મેં શુદ્ધ સિંહની ભૂમિકા ભજવી, કરણ એક પરિવારની જેમ છે અને નિષ્ફળતા-જીતને બાજુ પર રાખો, હું તેની સાથે છું." હું ઉભો છું, અમે બનાવેલી યાદો, અમે જીવ્યા તે ક્ષણો હું આખી ટીમનો આભાર માનવા માંગુ છું. અંતે સંજયે કહ્યું કે, ' બીજા લોકો કહેશે, લોકોનું કામ છે કહેવાનું '.