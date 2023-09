મુંબઈ: બોલિવુડના બેતાજ બાદશાહ શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ 'જવાન' ચાહકોના દિલ પર રાજ કરી રહી છે. તારીખ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ વૈશ્વિક સ્તરે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મે જોરદાર કમાણી કરી છે. રિલીઝના 7 દિવસમાં જ ફિલ્મે 600 કરોડનો આકડો પાર કરી લીધો હતો. આ સફળતાની ઉજવણી કરવા માટે 'જવાન'ના નિર્માતાઓએ YRF સ્ટુડિયો, મુંબઈ ખાતે એક 'જવાન' સક્સેસ મિટનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં 'જવાન'ના તમામ કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. સક્સેસ મિટમાં શાહરુખ ખાનના લુકથી લઈને દરેકના પર્ફોર્મન્સની ખૂબ જ ચર્ચા થઈ હતી. ફિલ્મમાં સ્પેશિયલ કેમિયો કરનાર અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણે પણ તેમના સુંદર સાડી લુકમાં સૌને આકર્ષિત કર્યા હતા.

દીપિકાએ કિંગ ખાનને કરી કીસ, પછી પતિ રણવીર સિંહની આવી કોમેન્ટ

દીપિકાએ જવાન સક્સેસ મિટની તસવીર પોસ્ટ કરી: 'જવાન'ની સક્સેસ મિટમાં દીપિકાએ વ્હાઈટ સાડી પહેરી હતી. આ ઈવેન્ટમાં શાહરુખ ખાનની હેરસ્ટાઈલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. દીપિકાએ પોતાના ઈવેન્ટ લુકની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. આ તસવીર જોઈ ચાહકો ખૂબ જ પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. પોતાની તસવીર સાથે દીપિકાએ શાહરુખ ખાન સાથેની એક તસવીર પણ શેર કરી હતી. આ તસવીરમાં દીપિકા શાહરુખ ખાનને કિસ કરતી જોવા મળી રહી છે. તસવીરની સાથે દીપિકાએ કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, ''It’s the last one for me.'' દીપિકા પાદુકોણ અને શાહરુખની આ તસવીર પર ચાહકો ઘણો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. એક ચાહકે કોમેન્ટ કરી છે કે, ''Queen and King'', બીજાએ લખ્યું છે કે, ''Oh wow, love so much Depuuuu'', ત્રીજાએ લખ્યું, ''king and queen of Bollywood''.

રણવીરે કરી ક્યૂટ કોમેન્ટ: ફેન્સની સાથે દીપિકાના પતિ અને એક્ટર રણવીર સિંહે પણ દીપિકાની આ તસવીર પર ક્યૂટ કોમેન્ટ કરી છે. તેમણે લખ્યું, ''ઈશ્ક મેં દિલ બના હૈ, ઈશ્ક મેં દિલ ફના હૈ.'' 'જવાન સક્સેસ મિટ'માં શાહરુખ ખાનની સાથે ફિલ્મના અન્ય સ્ટાર્સ સાન્યા મલ્હોત્રા, રિદ્ધી ડોગરા, સુનીલ ગ્રોવર, દીપિકા પાદુકોણ અને ડાયરેક્ટર એટલીએ પણ ડાન્સ કર્યો હતો. 'જવાન' ફિલ્મની ટીમે સ્ટેજ પર શાનદાર ડાન્સ કરીને દર્શકોના દિલ જીતી લીધા હતા.