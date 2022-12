નવી દિલ્હીઃ વર્ષ 2022 દુનિયામાં તબાહી મચાવવાનું બંધ નથી કરી રહ્યું. આ 'દુઃખભર્યું વર્ષ' તેના છેલ્લા દિવસ પહેલા દેશ અને દુનિયાની 2 હસ્તીઓને લઈ ગયું છે અને હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝૂલી રહ્યું છે. હકીકતમાં તારીખ 30 ડિસેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માતા હીરાબેન મોદી (100 વર્ષ) અને દિગ્ગજ સ્ટાર ફૂટબોલર એડસન એરાંટેસ દો નાસિમેન્ટો એટલે કે 'પેલે' (પેલે)નું 82 વર્ષની વયે નિધન થયું (Football legend Pele passes away) છે. ત્રીજો દુઃખદ સમાચાર એ છે કે, ટીમ ઈન્ડિયાનો વિકેટકીપર અને ડેશિંગ બેટ્સમેન ઋષભ પંત એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતનો શિકાર બન્યા. અહીં સ્ટાર ફૂટબોલર પેલે વિશ્વના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંના એક હતા, જે હવે આપણી વચ્ચે નથી. આના પર બોલિવૂડ અને હોલીવુડમાં શોકની લહેર (Bollywood and Hollywood on Pele Demise) છે અને તેઓ ભીની આંખો સાથે આ ફૂટબોલ જાદુગરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.

બોલિવૂડ સ્ટાર્સે શોક વ્યક્ત કર્યો:

સ્ટાર ફૂટબોલર પેલેના નિધનથી બોલિવૂડ, હોલીવુડ સ્ટાર્સ શોકમાં ગરકાવ

કરીના કપૂર: કરીના કપૂર ખાને તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર જાદુગર પેલેની જૂની તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, રાજા.

વિક્કી કૌશલ: વિકી કૌશલે બ્રાઝિલના સ્ટાર ખેલાડીની એક તસવીર પણ પોસ્ટ કરી, જેના કેપ્શનમાં તેણે લખ્યું- 'RIP'.

શિલ્પા શેટ્ટી: અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીએ ઈન્સ્ટા સ્ટોરી પર પોતાનો ફોટો શેર કર્યો અને લખ્યું, 'લેજેન્ડ પેલે, RIP.'

મુનમુન દત્તા: મુનમુન દત્તા (તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા) ફેમ અભિનેત્રીએ પણ પેલેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. મુનમુને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેની એક તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, 'મારા પિતાના પ્રિય સ્પોર્ટ્સ પર્સન પેલે રેસ્ટ ઇન પીસ.'

અર્જુન કપૂર: અર્જુન કપૂરે પણ ઈન્સ્ટા સ્ટોરી પર પેલેની તસવીર શેર કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

આભિષેક અને અનુપમ ખેર: અભિષેક બચ્ચન અને અનુપમ ખેરે રમત દરમિયાન વિજેતા ચિત્રો શેર કરતી એક લાંબી નોંધ લખીને સ્ટાર ફૂટબોલરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

હોલીવુડ સ્ટાર્સે શોક વ્યક્ત કર્યો:

વિલ સ્મિથઃ હોલીવુડ સ્ટાર વિલ સ્ટીમે પેલેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. સ્મિથે પેલેની 3 અદ્ભુત તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, 'ધ ગ્રેટેસ્ટ ટુ ડુ ઇટ, રેસ્ટ ઇન પીસ કિંગ પેલે'.

બોય જ્યોર્જઃ ગાયક અને ગીતકાર બોય જ્યોર્જે પણ પેલેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેણે એક તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, 'આજે અમે બીજા આઇકોનને ગુમાવ્યા, વિશ્વના મહાન ફૂટબોલર પેલે! જ્યારે હું તેને મળ્યો ત્યારે તેણે વિચાર્યું કે હું જ્યોર્જ માઇકલ છું, પરંતુ તે બરાબર હતું કે હું ખરેખર જાણતો હતો કે તે કોણ છે! રીપ'.

બર્ના બોય: નાઇજિરિયન ગાયક બર્ના બોયએ શોક વ્યક્ત કરતા ટ્વિટ કર્યું, 'RIP પેલે, એક મજબૂત વારસો ધરાવતો માણસ, જેને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે, ️દંતકથાઓ ક્યારેય મરતા નથી, તેઓ હંમેશા લોકોના હૃદયમાં યાદ કરવામાં આવે છે'.

ડેવિડ બડ્ડીએલ: અંગ્રેજી હાસ્ય કલાકાર ડેવિડ બડિએલે લખ્યું, 'જ્યારે મહાન લોકો જાય છે, ત્યારે વિશ્વ તેની ધરી પર થોડું હલે છે, RIP પેલે'.