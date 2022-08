હૈદરાબાદ સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા અને કિયારા અડવાણી સ્ટારર kiara advani on one year of shershaah શેરશાહ શુક્રવારે એક વર્ષ પૂર્ણ કર્યુ છે. પ્રસંગને ચિહ્નિત કરવા માટે, કિયારાએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક રહસ્યમય પોસ્ટ Posted by Kiara Advani શેર કરી અને તેના રુમર્ડ બોયફ્રેન્ડને ટેગ કર્યો અને તેના પર 'દૃષ્ટિની બહાર, મનની બહાર' હોવાનો આરોપ મૂક્યો.

ક્રિપ્ટિક નોટમાં કિયારાએ લખ્યું છે સોશિયલ મીડિયા પર કિયારાની લેટેસ્ટ પોસ્ટ અભિનેતા દ્વારા શેર કર્યાની થોડી મિનિટો પછી વાયરલ થઈ હતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પરની તેણીની ટૂંકી પરંતુ રસપ્રદ નોંધ ચાહકોને આશ્ચર્ય છે કે શું દંપતી વચ્ચે બધું બરાબર છે. એક ક્રિપ્ટિક નોટમાં કિયારાએ લખ્યું છે કે, "સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા તમે મોટી મોટી વાતો કરતા હતા, પરંતુ તમે 'દૃષ્ટિની બહાર, મનની બહાર' પ્રકારના વ્યક્તિ પણ નીકળ્યા છો.

ચાહકોને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા તેમના વર્ડપ્લેએ ચાહકોને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે કે તે પબ્લિસિટી સ્ટંટ છે કે કિયારા તેમના સંબંધોને રોકે છે. ચાહકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો જ્યારે સિદ્ધાર્થે તેની સ્ટોરીનો જવાબ આપ્યો અને લખ્યું, "ઓયે સરદારની, મને બધુ યાદ છે, ભૂલ નથી શકતો. આજે સાંજે 6 વાગ્યે મળીશું

શું કિયારા અડવાણીને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા માટે પ્રેમનું કૂંપળ ફૂંટ્યું

ડિજીટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ ગયા વર્ષે જ્યારે તે ડિજીટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ત્યારે ફિલ્મની જબરદસ્ત સફળતાની ઉજવણી કરતા, કિયારાએ લખ્યું, "એક ફિલ્મ, એક વર્ષ, બહુમતી પ્રેમ! એવી સ્ટોરી માટે જેણે સમગ્ર વિશ્વમાં લાગણીઓ જગાડી, હૃદય અને પુરસ્કારો જીત્યા અને જીવનની છાપ છોડી. #1YearOfShershaah યે દિલ માંગે મોર.

રાષ્ટ્રની સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ વિષ્ણુવર્ધન દ્વારા દિગ્દર્શિત, શેરશાહ પરમવીર ચક્ર પુરસ્કાર વિજેતા વિક્રમ બત્રાના જીવન પર આધારિત છે, જેમણે 1999માં કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોથી ભારતીય વિસ્તારો કબજે કરતી વખતે રાષ્ટ્રની સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું હતું. એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રીલીઝ થયેલી આ ફિલ્મની સૌએ પ્રશંસા કરી હતી. સિદ્ધાર્થ કિયારાની કેમેસ્ટ્રી હોય કે ગીતો, શેર શાહ ઘણા કારણોસર હિટ બન્યા હતા.