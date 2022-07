હૈદરાબાદ: 14 જુલાઈના રોજ બોલિવૂડની 'ક્વીન' કંગના રનૌતે તેની આગામી ફિલ્મ 'ઇમરજન્સી'માંથી પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીનો ફર્સ્ટ લૂક (MOVIE EMERGENCY FIRST LOOK OF INDIRA GANDHI) શેર કરીને બૉલીવુડમાં હંગામો મચાવ્યો હતો. ટીઝરમાં કંગનાએ ઈન્દિરા ગાંધીના લૂકમાં (KANGANA EMERGENCY FIRST LOOK OF INDIRA GANDHI) જોરદાર ડાયલોગ્સ બોલીને તેના વિરોધીઓના મોં બંધ કરી દીધા છે. કંગનાના લુકની સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી અને હવે અભિનેતા અનુપમ ખેર અને કાશ્મીર ફાઇલ્સના ડિરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રીએ અભિનેત્રીની પ્રશંસા કરી છે.

ઈમરજન્સીનું શાનદાર ટીઝર: ટીઝર જોયા પછી અનુપમ ખેરે કંગના રનૌતનું નામ ટ્વીટ કર્યું અને લખ્યું, “ડિયર કંગના રનૌત ફિલ્મ ઈમરજન્સીનું કેટલું શાનદાર ટીઝર છે, તમે ખરેખર અસાધારણ અને પ્રતિભાશાળી છો! મારા દાદા કહેતા, "વહેતી નદીને કોઈ રોકી શકતું નથી!" જય હો!

વિવેક અગ્નિહોત્રીએ પણ કંગનાના વખાણ કર્યા: તે જ સમયે, કાશ્મીરી પંડિતો પર બનેલી વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ના નિર્દેશક વિવેક અગ્નિહોત્રીએ પણ કંગનાના વખાણ કર્યા છે. ફિલ્મમાં કંગના રનૌત પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીના લુકમાં જોવા મળી રહી છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટર અને ટીઝર શેર: 'ધાકડ ગર્લ' પ્રોડક્શન હાઉસ મણિકર્ણિકા ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ બનેલી ફિલ્મ 'ઇમર્જન્સી'ની અભિનેત્રી હોવાની સાથે સાથે તે ફિલ્મની નિર્દેશક અને નિર્માતા પણ છે. અભિનેત્રીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટર અને ટીઝર શેર કર્યું છે. તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું- 'આ રહ્યું તે જેને સર કહેતા હતા.' પોસ્ટરમાં તેનો લુક જોરદાર દેખાઈ રહ્યો છે. તે હાથમાં ચશ્મા પકડીને ઊંડા વિચારમાં જોવા મળે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પ્રશંસા મળી: તે જ સમયે, ટીઝર વોશિંગ્ટન ડીસીના કૉલ સાથે શરૂ થાય છે. ઈન્દિરા ગાંધીના લૂકમાં કંગના રનૌતને સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પ્રશંસા મળી રહી છે, જેમાં તેના પીએ તેને કહે છે કે 'અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પૂછ્યું છે કે શું તેઓ તેને મેડમ કહી શકે છે'. જેના પર અભિનેત્રીએ જવાબ આપ્યો- 'ઠીક છે, પરંતુ તેમને કહો કે મારી ઓફિસમાં બધા મને સર કહે છે.