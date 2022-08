ચાઈબાસા પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાઈબાસા કોર્ટના પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ વિશ્વનાથ શુક્લા (Principal District and Sessions judge vishwanath shukla) ની કોર્ટમાં બાળકની હત્યાના (Murder Of Child) કેસની સુનાવણી દરમિયાન દોષિતને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે, સાથે જ એક લાખનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં સાક્ષીઓના આધારે જજે ચુકાદો આપ્યો હતો. 5 મહિનાની અંદર સુનાવણી કરતી વખતે, જિલ્લા ન્યાયાધીશે ગુઆ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના 23 વર્ષીય સુપાઈ ચંપિયાને મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવી છે. (Court pronuced death sentence for accused).

શું છે સમગ્ર ઘટના આ સમગ્ર ઘટના ગયા મહિને 23મી એપ્રિલે ગુઆ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની છે. જ્યાં આરોપી સુપાઈ ચંપિયાએ એક બાળકને ઢોર માર મારીને નદીમાં ફેંકી દીધો હતો. 23 એપ્રિલ 2022 બે બાળકો લક્ષ્મણ ચંપિયા અને મૂંગા ચંપિયા નહાવા માટે કારો નામની નદીમાં ગયા. જ્યારે તે સ્નાન કરીને પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે, સુપાઈ ચંપિયાએ બંને બાળકોને કરંટની તાર પકડવામાં મદદ કરવા કહ્યું હતું. બંનેએ ડરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ, સુપાઈ ચાંપિયાએ દોડીને 8 વર્ષના લક્ષ્મણ ચાંપિયાને પકડી લીધો હતો. તેને નદીની સામે લઈ આવ્યો હતો જ્યાંથી, તેને ઢોર માર મારીને નદીમાં ફેંકી દીધો હતો.

હત્યાના આરોપીને મૃત્યુદંડ આ ઘટના અન્ય એક બાળકે જોઈ હતી. બાળકોએ રડતા રડતા જજ સમક્ષ જુબાની આપી હતી. જેને ન્યાયાધીશે ગંભીરતાથી લઈ અને વિલંબ કર્યા વિના સુનાવણીની તારીખ નક્કી કરી હતી. ત્યારબાદ સુનાવણી પૂર્ણ થઈ અને એક લાખના દંડની સાથે હત્યાના આરોપીને ફાંસીની સજા (death sentence for accused of murder) ફટકારી હતી. જો કે આરોપીઓ માટે હાઈકોર્ટ જવાનો રસ્તો પણ સાફ છે. આરોપી 21 દિવસમાં હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે, જો હાઈકોર્ટ કેસ ફગાવી દે તો, આરોપી સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકે છે. ત્યાર બાદ આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.

