ઉતરાખંડ: ચોરીની વધતી જતી ઘટનાઓને કારણે મસૂરીમાં પોલીસ પ્રત્યે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો(Valuables stolen from Kumaon commissioner) છે. લોકોનું કહેવું છે કે મસૂરીમાં ચોરીની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. મસૂરીમાં પોલીસ દળની તીવ્ર અછતને કારણે પોલીસ યોગ્ય રીતે કામ કરી શકતી (Heavy shortage of police force in Mussoorie)નથી. નાઇટ પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવતું નથી. મોડી રાત્રે મસૂરીના સિવિલ રોડ, ઘંટાઘર અને હુસૈનગંજમાં વાહનોના કાચ તોડીને ચોરો કિંમતી સામાન, કાગળો અને વાહનોની મ્યુઝિક સિસ્ટમ લઈ ગયા હતા.

કુમાઉના કમિશનર દીપક રાવતના ભાઈની કારમાંથી ચોરી: મસૂરીના હુસૈનગંજમાં કુમાઉ કમિશનર દીપક રાવતના ઘરની ઉપરથી ચોરો તેમના ભાઈ દિવાકર રાવત અને તેમના મિત્ર લેફ્ટનન્ટ કર્નલ પ્રણય કલાના વાહનોના કાચ તોડીને કિંમતી સામાન લઈ ગયા હતા. ચોરોએ વાહનોમાંથી કિંમતી કેમેરા, લેપટોપ અને અન્ય વસ્તુઓ પર હાથ સાફ કર્યા હતા. બીજી તરફ સિવિલ રોડ પર પાર્ક કરાયેલા વાહનના કાચ તોડીને ચોરો વાહનમાં રાખેલા કપડાં, સામાન, ટુલકીટ વગેરે લઈ ગયા હતા.

મસૂરીમાં ચોરોની ગેંગ સક્રિય!: એવું માનવામાં આવે છે કે મસૂરીમાં ચોરોની એક મોટી ગેંગ સક્રિય થઈ છે, જે સતત ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપી રહી છે. તે જ સમયે, મસૂરીમાં પોલીસ દળની ભારે અછતને કારણે, પોલીસ ચોરોને પકડવામાં નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહી છે. લોકોનું કહેવું છે કે નગરપાલિકાની બેદરકારીના કારણે અનેક માર્ગો પર સ્ટ્રીટ લાઇટો નથી. અંધારાનો લાભ લઈ ચોરો ચોરીના બનાવોને અંજામ આપી રહ્યા છે. સાથે જ ઘણી જગ્યાએથી સીસીટીવી પણ ગાયબ છે. જ્યાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, તે કાર્યરત હાલતમાં નથી. આવી સ્થિતિમાં પોલીસે આ તમામ બાબતોને લઈને યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

મસૂરીમાં સુરક્ષા દળોનો અભાવ: લોકોએ એસએસપી દેહરાદૂન પાસે માંગ કરી છે કે મસૂરીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પોલીસ ફોર્સ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. કૃપા કરીને જણાવો કે મસૂરીના 60 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં માત્ર મસૂરી કોટવાલ, એક SSI, બે SI અને કેટલાક કોન્સ્ટેબલ અને PRD જવાન તૈનાત છે. સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ આ ઘણું ઓછું છે. મસૂરી જેવા પ્રવાસન સ્થળો પર ચોરીની ઘટનાઓને કારણે મસૂરીના પ્રવાસન વ્યવસાય પર પણ તેની ખરાબ અસર પડશે.