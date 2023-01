છપરા: બિહારના સારણ જિલ્લાના તરૈયામાં સ્થિત શાહનેવાજપુર ગામમાં ઝેરી દારૂ પીધા(Chhapra Hooch Tragedy) બાદ એક બીમાર વ્યક્તિનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 1 જાન્યુઆરીએ કાકા-ભત્રીજાએ મિત્રો સાથે પાર્ટીમાં દારૂ પીધો હતો. જે બાદ બંનેની તબિયત લથડવા લાગી હતી અને સારવાર દરમિયાન બંને કાકા-ભત્રીજાના મોત થયા (Two Died due to Poisonous Liquor in Chhapra) હતા. મૃતકોની ઓળખ શાહનેવાજપુર ગામના રહેવાસી મનોજ સાહ અને તેના ભત્રીજા સુનીલ કુમાર તરીકે થઈ છે.

આ પણ વાંચો: છપરા લઠ્ઠાકાંડ કેસ: મૃત્યુઆંક 73ને પાર, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટીશન દાખલ

ઝેરી દારૂ પીવાથી તબિયત બગડીઃ સોમવારે સવારે અચાનક બંનેની તબિયત લથડવા લાગી હતી. બંનેને અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ અને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ હતી. પરિસ્થિતિ વણસતી જોઈને સંબંધીઓએ બંનેને સારવાર માટે છાપરા સદર હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન સોમવારે રાત્રે સુનીલ કુમારનું મોત થયું. બીજી તરફ બુધવારે તેના કાકા મનોજ સાહનું પણ પટનાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. બુધવારે સવારે મૃતક મનોજ સાહનો મૃતદેહ ગામમાં પહોંચતા જ હોબાળો મચી ગયો હતો. મૃતકના સ્વજનો રડી-રડીને ખરાબ હાલત થઇ ગઇ છે.

આ પણ વાંચો: છપરા લઠ્ઠાકાંડ કેસ: પોલીસ દ્વારા 350 માફિયાઓની ધરપકડ

ત્રણની હાલત નાજુક: કાકા-ભત્રીજાના એકસાથે મોત થતાં ગામમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. આ ઘટનાને લઈને વિસ્તારમાં વિવિધ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આ કેસમાં હજુ 3 લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. આ તમામ લોકો એક જ ગામના છે, જેઓ એકસાથે દારૂ પીતા હતા. બીજી તરફ, બીમાર લોકોની ઓળખ પંકજ કુમારના પિતા રઘુવીર રાવત, સોનુ અંસારી પિતા અબ્દુલ્લા અંસારી અને દિલીપ રાવતના પિતા બિંદા રાવત તરીકે થઈ છે, જે તરૈયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના શાહનવાઝના રહેવાસી છે. આ અંગે સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે આ વિસ્તારમાં આડેધડ દારૂનું વેચાણ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસ પ્રશાસન તેને પાછળ છોડી દે છે. મૃત્યુ બાદ પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા સંબંધીઓને ધમકી આપવામાં આવી છે, જેના કારણે તેઓ ખૂબ જ ડરી ગયા છે અને પીડિત પરિવાર આ મામલે કંઈપણ કહેવા તૈયાર નથી.