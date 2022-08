સુરત શહેરના લીંબાયતના સ્થાનિક વિસ્તારમાં બે વ્યક્તિઓના મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી છે. એક ઘરમાંથી જ 14 વર્ષીય સગીરા અને 23 વર્ષીય યુવક પંખા સાથે રૂમાલ અને ઓઢણી બાંધી ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. આ ઘટનાની જાણ પોલીસને થતા જ લિંબાયત પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી આવીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાલ બંનેના મૃતદેહનો કબજો લઈને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો હતો.

ઓરિસ્સાથી ભગાડી લાવ્યો મળતી માહિતી મુજબ આ બાબતે કેસની તપાસ કરતા અધિકારી PSI એમ.એમ.ગામીતે જણાવ્યું હતું કે, ગતરોજ રાત્રે આ ઘટનાની જાણ થતા જ અમે અમારી ટીમ સાથે સ્થળ ઉપર પહોંચી ચૂક્યા હતા. તપાસ દરમિયાન મૃતક કિશોરી જેમનું નામ હમવતી અને મૃતક યુવકનું નામ સીબારામ છે. જેમણે એક અઠવાડિયા પહેલા જ આ 14 વર્ષીય સગીરાને પોતાની સાથે ઓરિસ્સાથી ભગાડી લાવ્યો હતો. ભગાડી લાવી સુરત શહેરના લિંબાયત વિસ્તારમાં રહેવા લાગ્યો હતો. જોકે બંને જ સુરતમાં પહેલી વખત આવ્યા હતા તેવી માહિતી સામે આવી રહી છે.

પ્રેમ સંબંધ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ બંને લોકો 12 ઓગસ્ટના રોજ લિંબાયત વિસ્તારમાં રહેવા આવ્યા હતા. આ બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ આ આત્મહત્યા પાછળનું કારણ જાણી શકાયું નથી. સગીરાના વાલી વરસાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. તો સાથે સાથે કયા કારણસર આ પગલું ભરી દીધું છે તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે.