જૂનાગઢ: સમગ્ર વિશ્વમાં આજે પુસ્તક દિવસની ઉજવણી થઇ રહી છે. પુસ્તક વગરના માનવજીવન સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, ધર્મ અને સામાજિક રિવાજોની કલ્પના કરવી ખૂબ મુશ્કેલી છે. પુસ્તક વગરનુ માનવ જીવન(Books importance in Life0 કેટલું પાંગળુ હશે તેનું જીવંત દ્રષ્ટાંત જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન(Bahauddin College Library in Junagadh) સરકારી કોલેજની ગ્રંથાલય પૂરું પાડી રહી છે. આ કોલેજમાં 18મી સદીમાં છપાયેલાં પુસ્તકો આજે 200 વર્ષ બાદ પણ ખૂબ જ સચવાયેલા જોવા મળે છે. આટલા વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ચૂકેલા આ પુસ્તકો આજે પણ સૌને ચોંકાવી રહ્યા છે.

200 વર્ષ જૂના પુસ્તકો પરગોલ્ડ પ્લેટેડ ટેક્સ્ટ - આજથી 200 વર્ષ પૂર્વે છાપવામાં આવેલા આ પુસ્તકો બેનમૂન તેના આયુષ્યને લઈને ચોક્કસ પણે માની શકાય પરંતુ પુસ્તકોના છાપકામને લઈને કોઈ આધુનિક ટેકનોલોજી કે યંત્રો જોવા મળતા ન હતા આવા સમયે છાપપવામાં આવેલા આ પુસ્તકો પર ગોલ્ડ પ્લેટિંગ પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકો આજે પણ વાંચવા લાયક સ્થિતિમાં જોવા મળે છે. 200 વર્ષ જૂના પુસ્તકને સાચવવાનું બહુમાન(Old books preserving in library) આજે પુસ્તક દિવસ નિમિત્તે જૂનાગઢની સરકારી બહાઉદ્દીન વિનિયન કોલેજની ગ્રંથાલય લઈ રહી છે.

પુસ્તક વગરના માનવજીવન સભ્યતા, સંસ્કૃતિ, ધર્મ અને સામાજિક રિવાજોની કલ્પના કરવી ખૂબ મુશ્કેલી છે.

જૂના પુસ્તકો છતા વાંચવા લાયક - 200 વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ચૂકેલા આ પુસ્તકો બેનમૂન બનાવવાની સાથે આજે વાંચવા લાયક સ્થિતિમાં(Books are in Reading condition 0 જોવા મળે છે. વર્તમાન સમયમાં આ પુસ્તકો વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસક્રમ સાથે સીધી રીતે જોડાયેલા નથી પરંતુ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ આ પુસ્તકનો ઉપયોગ રેફરન્સ બુક(Reference books used by Students) તરીકે પણ આજે કરી રહ્યા છે. આ પુસ્તકની ત્રીજી સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે 200 વર્ષ પૂર્વે છપાયેલું પુસ્તક આજે અભ્યાસક્રમમાં(Book importance in Student life) પૂરક પુસ્તકની ગરજ પુરુ પાડી રહ્યું છે