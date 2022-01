લક્ષદ્વીપઃ સમગ્ર દેશમાં બુધવારે 73મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી (Republic Day celebrations in Lakshadweep) કરવામાં આવી હતી. તેવામાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લક્ષદ્વીપમાં તો (Flag salute under the sea in Lakshadweep) આ દિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી થઈ હતી. અહીં એટોલ સ્કૂબા ટીમના સભ્યોએ દરિયાની અંદર (Atoll scuba team members salute the flag under the sea) જઈને ધ્વજવંદન કર્યું હતું.

સ્કૂબાની ટીમ રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે દરિયાના પેટાળમાં પહોંચી હતી

બુધવારે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે જળ,સ્થળ અને જમીન દરિયાની વચ્ચે અને વધુ આશ્ચર્યજનક દરિયાના પેટાળની અંદર ધ્વજવંદન કરવાનો (Flag salute under the sea in Lakshadweep) કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. લક્ષદ્વીપની એટોલ સ્કૂબા ટીમના (Atoll scuba team members salute the flag under the sea) કેટલાક સભ્યોએ મધદરીયે અંદર ડૂબકી લગાવીને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને દેશના 73મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરી (Flag salute under the sea in Lakshadweep) હતી.

મધદરિયે તો ધ્વજવંદન થાય, પરંતુ દરિયાના પેટાળમાં ધ્વજવંદન આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે

આ રીતે ટીમે સમગ્ર વિશ્વમાં અલગ રીતે ધ્વજવંદન કરીને સૌ કોઈનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. સામાન્ય રીતે મધદરિયે ધ્વજવંદન વર્ષોથી થતું આવ્યું છે, પરંતુ દરિયાના પેટાળમાં આ પ્રકારનું ધ્વજવંદન ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત અને રોમેરોમમાં દેશભક્તિની ભાવના પ્રગટાવનારું બની રહ્યું છે.

દમણ-દીવ અને લક્ષદ્વીપના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે વીડિયો કર્યો શેર

દીવ, દમણ અને લક્ષદ્વીપના પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે (Administrator Praful Patel shared the video on Twitter) આ રોમાંચકારી પ્રજાસત્તાક પર્વની દરિયાના પેટાળની (Flag salute under the sea in Lakshadweep) અંદર થઈ રહેલી ઉજવણીનો વીડિયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો હતો. આ વીડિયોને જોતા જ કોઈ પણ વ્યક્તિના રોમે રોમમાં એક પ્રકારે રોમાંચ ઉભો થાય છે.