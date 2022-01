જૂનાગઢ: આજે 3 જાન્યુઆરીથી શાળા કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા 15થી 18 વર્ષના કિશોર અને કિશોરીઓને કોરોના સંક્રમણ સામે સુરક્ષા મળી રહે તે માટે આજથી સમગ્ર દેશમાં રસીકરણ મહા અભિયાનનો પ્રારંભ (Children Vaccination Junagadh) કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત આજે જૂનાગઢ (Vaccination Campaign Commencement Junagadh) શહેર અને જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા 15થી લઈને 18 વર્ષ સુધીની વય ધરાવતા તમામ કિશોર અને કિશોરીઓને રસીકરણ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

આજથી રાષ્ટ્રવ્યાપી કોરોના વેક્સિનેશન ડ્રાઇવનો થયો પ્રારંભ

આગામી એક અઠવાડિયામાં તમામનું રસીકરણ કરી સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ

રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા રસીકરણ મહા અભિયાન અંતર્ગત આગામી એક અઠવાડિયામાં શાળામાં અભ્યાસ કરતા મોટાભાગના 15થી 18 વર્ષની આયુ ધરાવતા કિશોર અને કિશોરીઓને રસીકરણ મહા અભિયાન (Vaccination of 15 to 18 year old children) અંતર્ગત સામેલ કરીને તમામનું રસીકરણ કરી સુરક્ષિત કરવાનો પ્રયાસ રાજ્યનો શિક્ષણ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે.

રસીકરણમાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓએ અન્યોને વિનંતી કરી

આજથી શરૂ થઇ રહેલા રસીકરણ મહા અભિયાન (Junagadh Corona Vaccination) અંતર્ગત શાળામાં અભ્યાસ કરતાં 15થી 18 વર્ષના કિશોરોને રસીકરણ મહા અભિયાન અંતર્ગત સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. રસીકરણ પૂર્ણ કરેલા આ વિદ્યાર્થીઓએ શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ કિશોર અને કિશોરીઓને કોરોના સંક્રમણ સામે સુરક્ષા આપતી રસીકરણ મહા અભિયાનમાં જોડાઈને કોરોના જેવી મહામારી સામે સૌ કોઇ યુદ્ધમાં રસીકરણના માધ્યમથી સામેલ થાય તેવી કિશોર અને કિશોરીઓને શાળાના સંચાલકો અને રસીકરણમાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓએ વિનંતી કરી હતી.

