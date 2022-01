લખીમપુર ખેરી: લખીમપુર ખેરી હિંસા કેસમાં(Lakhimpur violence case) SITએ રવિવારે ખેડૂત પક્ષમાંથી વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી. વાયરલ વીડિયોના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આરોપી પાલિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બંસી નગરનો રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. આ કેસમાં કેટલાક વધુ લોકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં તેની ધરપકડ પણ થઈ શકે છે. શનિવારે પણ SIT(Lakhimpur Special Investigation Team)એ ટોળા સામે નોંધાયેલા કેસમાં બે આરોપીઓની(Accused of Lakhimpur Kheri violence) ધરપકડ કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં SITએ ખેડૂતો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી FIRમાં સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનએ ખેડૂતોને થારથી કચડી નાખ્યા હતા

લખીમપુર હિંસા કેસ

3 ઓક્ટોબરના રોજ, કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનએ(Union Minister of State for Home) થારથી ખેડૂતોને કચડી નાખ્યા પછી થયેલી હિંસામાં ખેડૂતો વિરુદ્ધ ટિકુનિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો(Farmers Killed in Lakhimpur Kheri Violence) કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. SIT આ કેસની પણ તપાસ કરી રહી છે.

એક આરોપીએ ગુનો કબુલ કર્યો

ASP અરુણ કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે આ કેસમાં આરોપી વિચિત્ર સિંહ, અવતાર સિંહ, રણજીત સિંહ, ગુરવિંદર સિંહ, સોનુ ઉર્ફે કવલજીત સિંહ અને કમલજીત સિંહ જેલ જઈ ચૂક્યા છે. SITએ આ કેસમાં અન્ય એક આરોપીની ઓળખ કરી લીધી છે. તેને પણ કસ્ટડીમાં લઈ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આરોપીનું નામ ગુરપ્રીત સિંહ રહેવાસી બંશીનગર પોલીસ સ્ટેશન પાલિયા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. આરોપીએ પોતાનો ગુનો પણ કબૂલી લીધો છે. રવિવારે મોડી સાંજે તેને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.

પ્રથમ કેસમાં આશિષ મિશ્રા સહિત 13 આરોપીઓ જેલમાં

ઉલ્લેખનીય છે કે ટિકુનિયાની ઘટનામાં ગૃહ રાજ્યપ્રધાન થાર કારમાં સવાર હતા. ત્યારે ચાર ખેડૂતો અને એક પત્રકારના મોત બાદ ફાટી નીકળેલી હિંસામાં એક ડ્રાઈવર અને બે ભાજપના નેતાઓને પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો. કુલ આઠ લોકોની હત્યાના આ કેસમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન આશિષ મિશ્રા મોનુ મુખ્ય આરોપી(Lakhimpur Kheri Case Accused Ashish Misra) છે. પ્રથમ કેસમાં આશિષ મિશ્રા સહિત 13 આરોપીઓ જેલમાં છે. ત્યારે ભાજપના નેતા દ્વારા ખેડૂતો(Lakhimpur Kheri BJP leader) પર દાખલ કરાયેલા કેસમાં પણ SIT વાયરલ વીડિયો ફોટામાંથી સાત આરોપીઓની ઓળખ કરીને આરોપીઓની ધરપકડ કરી રહી છે. ત્રણ વરિષ્ઠ IPS અધિકારીઓ સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ ટિકુનિયા હિંસા કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે.

